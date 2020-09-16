ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:09
_PORT_UA написав:
Так будет ли этот процент нассчитываться на свои средства?
Проценты начисляются на остаток на карточном счету. Откуда пришли деньги - не имеет значения.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 17 вер, 2020 10:32
камрад работал с пенс.картами?
а, камрад теоретик
v57
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Додано: Чет 17 вер, 2020 10:54
Теоретик уже скоро год как пользуется картой бизнес, про которую тут аналогичные сказки рассказывают. Уж какие он через неё суммы проводил, и как .... Монобанк бы за такие художества уже б давно карту заблочил нафиг, а ПУМБ не блочит.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 17 вер, 2020 10:56
Не наврочте
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Alien
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Додано: Чет 17 вер, 2020 10:58
Банк позиционирующий свою карту как карту для легкой и выгодной обналички - не будет банить клиента который использует карту для легкой и выгодной обналички.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:24
vitaliy_berdinskikh написав:
Банк позиционирующий свою карту как карту для легкой и выгодной обналички - не будет банить клиента который использует карту для легкой и выгодной обналички.
Але має проконтролювати про законність походження коштів.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:27
Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Банк позиционирующий свою карту как карту для легкой и выгодной обналички - не будет банить клиента который использует карту для легкой и выгодной обналички.
Але має проконтролювати про законність походження коштів.
О законности происхождения денег речь обычно заходит лишь при приближении к планке обязательного финмона. Даже злой Монобанк не проверяет законность
происхождения
.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:51
Adast написав: uaprofi написав:
ребята, вот эта
все КАРТА Бизнес
- там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?
Мне в отделении втирали что там одни только преимущества перед обычной картой.
Подозреваю что могут не дать бонус за рефералку и не подключить к программе кэшбека.
Так-с, пришёл бонус за рефералку.
Goodman
я использовал вашу ссылку, проверяйте.
Осталось ещё что бы подключили к кэшбеку и я буду бесконечно счастлив)
Adast
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29
Adast написав:
Так-с, пришёл бонус за рефералку. Goodman я использовал вашу ссылку, проверяйте. Осталось ещё что бы подключили к кэшбеку и я буду бесконечно счастлив)
Ждите в начале следующего месяца уведомление в viber, может и повезет.
lloydbanksua
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Додано: Чет 17 вер, 2020 17:09
А я ось таке сьогодні отримав:
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nickvp
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