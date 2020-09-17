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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:43
Re: ПУМБ
Как там у пумбы с кеш Беком? А то я уже в другом банке карту открыл. Завожу на Пумб через бизнес карту а потом бесплатно через карт ту карт на другой банк. Разорится без меня
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:03
Re: ПУМБ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:23
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