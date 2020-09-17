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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:43

Re: ПУМБ

Как там у пумбы с кеш Беком? А то я уже в другом банке карту открыл. Завожу на Пумб через бизнес карту а потом бесплатно через карт ту карт на другой банк. Разорится без меня :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:03

Re: ПУМБ

  PUnder написав:Как там у пумбы с кеш Беком?

Так сяк.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:23

  PUnder написав:Как там у пумбы с кеш Беком? А то я уже в другом банке карту открыл. Завожу на Пумб через бизнес карту а потом бесплатно через карт ту карт на другой банк. Разорится без меня

Сейчас проходит временная выборочная акция.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:05

  lloydbanksua написав:
  PUnder написав:Как там у пумбы с кеш Беком? А то я уже в другом банке карту открыл. Завожу на Пумб через бизнес карту а потом бесплатно через карт ту карт на другой банк. Разорится без меня

Сейчас проходит временная выборочная акция.

Ледве знайшов під неї халявську Візу неіменну для кредитки.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:16

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:Ждите в начале следующего месяца уведомление в viber, может и повезет.

на вайбер-оповещение - кешбек в нем, на простой вайбер приходит только подяка за привлечение.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:21

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:Сейчас проходит временная выборочная акция.

почему временная? На след месяц ТОЖЕ обещают категории , которые можно будет выбрать. "Змина категории буде доступна наступного мисяця" - так твердит оповещение. Такий соб1 зовс1м непоганий ПУМБ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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