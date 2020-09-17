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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:43
Как там у пумбы с кеш Беком? А то я уже в другом банке карту открыл. Завожу на Пумб через бизнес карту а потом бесплатно через карт ту карт на другой банк. Разорится без меня
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PUnder
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:03
PUnder написав:
Как там у пумбы с кеш Беком?
Так сяк.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:23
PUnder написав:
Как там у пумбы с кеш Беком? А то я уже в другом банке карту открыл. Завожу на Пумб через бизнес карту а потом бесплатно через карт ту карт на другой банк. Разорится без меня
Сейчас проходит временная выборочная акция.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:05
lloydbanksua написав: PUnder написав:
Как там у пумбы с кеш Беком? А то я уже в другом банке карту открыл. Завожу на Пумб через бизнес карту а потом бесплатно через карт ту карт на другой банк. Разорится без меня
Сейчас проходит временная выборочная акция.
Ледве знайшов під неї халявську Візу неіменну для кредитки.
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Кочевник
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:16
lloydbanksua написав:
Ждите в начале следующего месяца уведомление в viber, может и повезет.
на вайбер-оповещение - кешбек в нем, на простой вайбер приходит только подяка за привлечение.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Чет 17 вер, 2020 22:21
lloydbanksua написав:
Сейчас проходит временная выборочная акция.
почему временная? На след месяц ТОЖЕ обещают категории , которые можно будет выбрать. "Змина категории буде доступна наступного мисяця" - так твердит оповещение. Такий соб1 зовс1м непоганий ПУМБ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:38
Goodman написав:
почему временная? На след месяц ТОЖЕ обещают категории , которые можно будет выбрать. "Змина категории буде доступна наступного мисяця" - так твердит оповещение. Такий соб1 зовс1м непоганий ПУМБ.
Потому что эта акция действует лишь до конца года.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:39
Кочевник написав:
Ледве знайшов під неї халявську Візу неіменну для кредитки.
У нас одно время, наоборот, была проблема с MasterCard для кредиток.
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lloydbanksua
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