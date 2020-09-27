RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2564256525662567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 800
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:58

  Striker написав:Если стянуть сейчас или завтра Пумбом с Конкорда и снять завтра наличку, овера не будет?

Останнім часом на Всекарті овер не спостерігається.
Тягнути - штовхати.
Тягнути - чужий банкомат.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34512
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 15:51

  MASolomko написав:Striker, по тарифам ПУМБ за овер не наказывает, но практике здесь в теме писали об обратном. Правда через поддержку эти % сторнировали.

по тарифам у них как раз вроде около 50% годовых.
Но если пришлые деньги уходят на депо и они начисляют "овер", то такой "овер" можно вернуть через поддержку.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4332
З нами з: 21.04.11
Подякував: 626 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 16:35

  uaprofi написав:
  MASolomko написав:Striker, по тарифам ПУМБ за овер не наказывает, но практике здесь в теме писали об обратном. Правда через поддержку эти % сторнировали.

по тарифам у них как раз вроде около 50% годовых.
Но если пришлые деньги уходят на депо и они начисляют "овер", то такой "овер" можно вернуть через поддержку.

А если на обнал (касса, АТМ), то ничо не возвращают :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32446
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2584 раз.
Подякували: 3798 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 16:46

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:по тарифам у них как раз вроде около 50% годовых.
Какой пункт это у них в тарифах?
Просто в том файлике через чур много информации, что теряешься.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2414
З нами з: 08.03.18
Подякував: 222 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 17:02

  MASolomko написав:
  uaprofi написав:по тарифам у них как раз вроде около 50% годовых.
Какой пункт это у них в тарифах?
Просто в том файлике через чур много информации, что теряешься.


я задавался тем же вопросом (уже несколько раз тут спрашивал) - как понял он гдето в общих тарифах или даже в дбко зарыт.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4332
З нами з: 21.04.11
Подякував: 626 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:40

  uaprofi написав:
  MASolomko написав:
  uaprofi написав:по тарифам у них как раз вроде около 50% годовых.
Какой пункт это у них в тарифах?
Просто в том файлике через чур много информации, что теряешься.


я задавался тем же вопросом (уже несколько раз тут спрашивал) - как понял он гдето в общих тарифах или даже в дбко зарыт.

50%
см. viewtopic.php?p=4728349#p4728349
Ток в Разделе 2 нуна искать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32446
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2584 раз.
Подякували: 3798 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2564256525662567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, MASolomko, vollena71 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.