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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:58
Striker написав:
Если стянуть сейчас или завтра Пумбом с Конкорда и снять завтра наличку, овера не будет?
Останнім часом на Всекарті овер не спостерігається.
Тягнути - штовхати.
Тягнути - чужий банкомат.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 27 вер, 2020 15:51
MASolomko написав:
Striker, по тарифам ПУМБ за овер не наказывает, но практике здесь в теме писали об обратном. Правда через поддержку эти % сторнировали.
по тарифам у них как раз вроде около 50% годовых.
Но если пришлые деньги уходят на депо и они начисляют "овер", то такой "овер" можно вернуть через поддержку.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Нед 27 вер, 2020 16:35
uaprofi написав: MASolomko написав:
Striker, по тарифам ПУМБ за овер не наказывает, но практике здесь в теме писали об обратном. Правда через поддержку эти % сторнировали.
по тарифам у них как раз вроде около 50% годовых.
Но если пришлые деньги уходят на депо и они начисляют "овер", то такой "овер" можно вернуть через поддержку.
А если на обнал (касса, АТМ), то ничо не возвращают
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Додано: Нед 27 вер, 2020 16:46
uaprofi написав:
по тарифам у них как раз вроде около 50% годовых.
Какой пункт это у них в тарифах?
Просто в том файлике через чур много информации, что теряешься.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 17:02
MASolomko написав: uaprofi написав:
по тарифам у них как раз вроде около 50% годовых.
Какой пункт это у них в тарифах?
Просто в том файлике через чур много информации, что теряешься.
я задавался тем же вопросом (уже несколько раз тут спрашивал) - как понял он гдето в общих тарифах или даже в дбко зарыт.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Нед 27 вер, 2020 18:40
uaprofi написав: MASolomko написав: uaprofi написав:
по тарифам у них как раз вроде около 50% годовых.
Какой пункт это у них в тарифах?
Просто в том файлике через чур много информации, что теряешься.
я задавался тем же вопросом (уже несколько раз тут спрашивал) - как понял он гдето в общих тарифах или даже в дбко зарыт.
50%
см. viewtopic.php?p=4728349#p4728349
Ток в Разделе 2 нуна искать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:31
Уже пункт 3.3.4:
ПУМБ написав:Клієнт зобов’язаний погасити заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом в повному обсязі протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня його виникнення. Процентна ставка за користування коштами Несанкціонованого овердрафту становить 50 % (п’ятдесят) процентів річних та розраховується виходячи з розрахунку 360 (триста шістдесят) днів у році. Заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом та проценти за користування коштами Несанкціонованого овердрафту погашається за рахунок коштів, що надійшли на Картковий рахунок Клієнта, в день їх зарахування. Сума заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом, що не повернена протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати його виникнення, вважається простроченою заборгованістю.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Вів 29 вер, 2020 12:14
Кому то удалось бизнес-всекарту (5452 1981) привязать в Бильше ?
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Додано: Вів 29 вер, 2020 13:14
mustbe написав:
Кому то удалось бизнес-всекарту (5452 1981) привязать в Бильше ?
а смысл? там давно уже нет ничего интересного...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Вів 29 вер, 2020 18:03
mustbe написав:
Кому то удалось бизнес-всекарту (5452 1981) привязать в Бильше ?
У меня привязана. Только не помню как привязана. В принципе это обычная же карта физика просто назвали капец платинум бизнес карт
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