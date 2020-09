Форуми / Народні рейтинги: Банки,

думаю, заводить ли ВСЕкарту... - нужна транзитная карта чтобы перекидывать p2p без задержек (больше чем пару часов). а есть овер при перекидке безнала внутренним p2p через ВСЕкарту? если есть - как избежать? можно ли в ПУМБ-онлайн отслеживать проводку по счету?думаю, заводить ли ВСЕкарту...- нужна транзитная карта чтобы перекидывать p2p без задержек (больше чем пару часов). Востаннє редагувалось keep в Сер 30 вер, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз. keep Повідомлень: 150 З нами з: 20.11.13 Подякував: 168 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 11:51 keep овер как бы есть, но его как бы и нет. По условиям карты если вы потянули на всекарту и тут же токнули с нее и при этом использовали либо пумбовскую аппку или его вэб, то снимать за овер с вас не должны. Но иногда снимают. Но снимают только вечером после 21-00 если у вас на вечер на карте останутся деньги. Если остаток будет =0 ничего не снимут.

Но даже если зазевались и оставили деньги на ночь и с вас за овер сняли - в этом случае просто пишете (или звоните) в поддержку и просите вернуть деньги взад, потому как по тарифам всекарты плата в случаях если вы тянули-толкали чисто их аппкой-вэбкой плата за овер взыскиваться не должна. И вам в течении 2-3 дней все возвращают. Проверено лично и многократно



нужна транзитная карта чтобы перекидывать p2p без задержек (больше чем пару часов)



если требование к пары часам не критичное, рекомендую на ПУМБ СЭПом (1-4 часа) и с него толкать, помня про лимиты, тогда овера 100% не будет



а если думаете, что СЭПом медленно )), можете попасть на те же 1-4 часа ожидания пока их приложение не работает на толкание ), такое тут не частно, но и не редко



