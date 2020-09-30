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ПУМБ
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:34
а есть овер при перекидке безнала внутренним p2p через ВСЕкарту? если есть - как избежать? можно ли в ПУМБ-онлайн отслеживать проводку по счету?
думаю, заводить ли ВСЕкарту...
- нужна транзитная карта чтобы перекидывать p2p без задержек (больше чем пару часов).
Востаннє редагувалось keep
в Сер 30 вер, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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keep
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:51
keep
овер как бы есть, но его как бы и нет. По условиям карты если вы потянули на всекарту и тут же токнули с нее и при этом использовали либо пумбовскую аппку или его вэб, то снимать за овер с вас не должны. Но иногда снимают. Но снимают только вечером после 21-00 если у вас на вечер на карте останутся деньги. Если остаток будет =0 ничего не снимут.
Но даже если зазевались и оставили деньги на ночь и с вас за овер сняли - в этом случае просто пишете (или звоните) в поддержку и просите вернуть деньги взад, потому как по тарифам всекарты плата в случаях если вы тянули-толкали чисто их аппкой-вэбкой плата за овер взыскиваться не должна. И вам в течении 2-3 дней все возвращают. Проверено лично и многократно
Как-то так...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:40
нужна транзитная карта чтобы перекидывать p2p без задержек (больше чем пару часов)
если требование к пары часам не критичное, рекомендую на ПУМБ СЭПом (1-4 часа) и с него толкать, помня про лимиты, тогда овера 100% не будет
а если думаете, что СЭПом медленно )), можете попасть на те же 1-4 часа ожидания пока их приложение не работает на толкание ), такое тут не частно, но и не редко
а овер тут да - неопределенность Гейзенберга, я стараюсь ВсеКартой пользоваться в крайнем случае
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cohan
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:58
Сегодня потянул ПУМБовской аппкой на ВСЕ карта с mono. Зашло мгновенно. Через 5 минут снял деньги в банкомате ПУМБА. Без проблем.
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vnpe1
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Додано: Сер 30 вер, 2020 20:15
vnpe1 написав:
Сегодня потянул ПУМБовской аппкой на ВСЕ карта с mono. Зашло мгновенно. Через 5 минут снял деньги в банкомате ПУМБА. Без проблем.
Ше не вечір.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 20:37
vnpe1 написав:
Сегодня потянул ПУМБовской аппкой на ВСЕ карта с mono. Зашло мгновенно. Через 5 минут снял деньги в банкомате ПУМБА. Без проблем.
Я пару разів вже монобанком кидав на ПУМБ і одразу знімав в банкоматі з ВСЕ картки. Проблем теж не було, нічого не нарахували лишнього)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
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- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
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miltador
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Додано: Сер 30 вер, 2020 20:43
miltador написав:
в банкоматі
Чужому чи Ахметбая?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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