RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2565256625672568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 800
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:34

а есть овер при перекидке безнала внутренним p2p через ВСЕкарту? если есть - как избежать? можно ли в ПУМБ-онлайн отслеживать проводку по счету?
думаю, заводить ли ВСЕкарту... :shock: - нужна транзитная карта чтобы перекидывать p2p без задержек (больше чем пару часов).
Востаннє редагувалось keep в Сер 30 вер, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
keep
 
Повідомлень: 150
З нами з: 20.11.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:51

keep овер как бы есть, но его как бы и нет. По условиям карты если вы потянули на всекарту и тут же токнули с нее и при этом использовали либо пумбовскую аппку или его вэб, то снимать за овер с вас не должны. Но иногда снимают. Но снимают только вечером после 21-00 если у вас на вечер на карте останутся деньги. Если остаток будет =0 ничего не снимут.
Но даже если зазевались и оставили деньги на ночь и с вас за овер сняли - в этом случае просто пишете (или звоните) в поддержку и просите вернуть деньги взад, потому как по тарифам всекарты плата в случаях если вы тянули-толкали чисто их аппкой-вэбкой плата за овер взыскиваться не должна. И вам в течении 2-3 дней все возвращают. Проверено лично и многократно ;)

Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4940
З нами з: 20.03.15
Подякував: 86 раз.
Подякували: 1122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:40

Re: ПУМБ

нужна транзитная карта чтобы перекидывать p2p без задержек (больше чем пару часов)


если требование к пары часам не критичное, рекомендую на ПУМБ СЭПом (1-4 часа) и с него толкать, помня про лимиты, тогда овера 100% не будет

а если думаете, что СЭПом медленно )), можете попасть на те же 1-4 часа ожидания пока их приложение не работает на толкание ), такое тут не частно, но и не редко ;)

а овер тут да - неопределенность Гейзенберга, я стараюсь ВсеКартой пользоваться в крайнем случае
cohan
 
Повідомлень: 318
З нами з: 27.09.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:58

Re: ПУМБ

Сегодня потянул ПУМБовской аппкой на ВСЕ карта с mono. Зашло мгновенно. Через 5 минут снял деньги в банкомате ПУМБА. Без проблем.
vnpe1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.05.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:15

  vnpe1 написав:Сегодня потянул ПУМБовской аппкой на ВСЕ карта с mono. Зашло мгновенно. Через 5 минут снял деньги в банкомате ПУМБА. Без проблем.

Ше не вечір.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34559
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:37

  vnpe1 написав:Сегодня потянул ПУМБовской аппкой на ВСЕ карта с mono. Зашло мгновенно. Через 5 минут снял деньги в банкомате ПУМБА. Без проблем.

Я пару разів вже монобанком кидав на ПУМБ і одразу знімав в банкоматі з ВСЕ картки. Проблем теж не було, нічого не нарахували лишнього)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 218
З нами з: 08.01.20
Подякував: 26 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:43

Re: ПУМБ

  miltador написав:в банкоматі

Чужому чи Ахметбая?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34559
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2565256625672568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Flamingo, IDAN, Monk23, tano, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.