Не говорите ерунды - тоже не раз так делал (пополнял по пути к родному банкомату, в источниках разные банки). Ни разу никакого овера за год использования (правда нечастого) карты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:26
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:04
Блин, точно, каюсь.
Путаюсь я с пумбой постоянно.
Платность вытаскивания ошибочно экстраполирую до платности заталкивания.
Проехали
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:30
Теж так тягнув і знімав готівку. Все Ок.
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