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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2566256725682569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 800
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:26

  mustbe написав:Хммм. Странно.
Или у мони какая-то партнёрка с пумбой ?

Не говорите ерунды - тоже не раз так делал (пополнял по пути к родному банкомату, в источниках разные банки). Ни разу никакого овера за год использования (правда нечастого) карты ;)
Vorlon
 
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Flamingo, cohan, Спасибо! заношу ваши советы под стекло 8)
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:04

  Vorlon написав:Не говорите ерунды

Блин, точно, каюсь.
Путаюсь я с пумбой постоянно.
Платность вытаскивания ошибочно экстраполирую до платности заталкивания.
Проехали
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:30

  miltador написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  miltador написав:в банкоматі

Чужому чи Ахметбая?

Чужому. В приматі.

Теж так тягнув і знімав готівку. Все Ок.
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