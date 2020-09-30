Не говорите ерунды - тоже не раз так делал (пополнял по пути к родному банкомату, в источниках разные банки). Ни разу никакого овера за год использования (правда нечастого) карты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:26
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:04
Блин, точно, каюсь.
Путаюсь я с пумбой постоянно.
Платность вытаскивания ошибочно экстраполирую до платности заталкивания.
Проехали
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:30
Теж так тягнув і знімав готівку. Все Ок.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 03:06
Re: ПУМБ
Опять у ПУМБ-а какие-то ночные проблемы с переводами.
Приложение вроде открывается и обновляется нормально. Но переслать деньги по шаблону - не могу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 01 жов, 2020 03:13
я конечно понимаю, что скорей всего вам вернули.
но где написано (сайт, дбко, реклама) что за овер который образовывается через ИБ - овер не насчитывают?
я тут ещё понимаю вариант с депозитом.
но вариант "потянул" и сразу "толкнул" это как по мне чистый овер.
темболее в Иб чётко видно что после "потянул" операции в истории нет. (она скорей всего будет после 21-00, а если не будет...то будет овер)
т.е. когда клиент сразу "толкает" это какбы сознательный чистый овер.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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