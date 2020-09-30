Flamingo написав:

овер как бы есть, но его как бы и нет.Но иногда снимают. Но снимают только вечером после 21-00 если у вас на вечер на карте останутся деньги. Если остаток будет =0 ничего не снимут.Но даже если зазевались и оставили деньги на ночь и с вас за овер сняли - в этом случае просто пишете (или звоните) в поддержку и просите вернуть деньги взад, потому как по тарифам всекарты плата в случаях если вы тянули-толкали чисто их аппкой-вэбкой плата за овер взыскиваться не должна. И вам в течении 2-3 дней все возвращают. Проверено лично и многократноКак-то так...