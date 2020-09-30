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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2566256725682569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 800
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:26

  mustbe написав:Хммм. Странно.
Или у мони какая-то партнёрка с пумбой ?

Не говорите ерунды - тоже не раз так делал (пополнял по пути к родному банкомату, в источниках разные банки). Ни разу никакого овера за год использования (правда нечастого) карты ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:41

Flamingo, cohan, Спасибо! заношу ваши советы под стекло 8)
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:04

  Vorlon написав:Не говорите ерунды

Блин, точно, каюсь.
Путаюсь я с пумбой постоянно.
Платность вытаскивания ошибочно экстраполирую до платности заталкивания.
Проехали
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:30

  miltador написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  miltador написав:в банкоматі

Чужому чи Ахметбая?

Чужому. В приматі.

Теж так тягнув і знімав готівку. Все Ок.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 03:06

Re: ПУМБ

Опять у ПУМБ-а какие-то ночные проблемы с переводами.

Приложение вроде открывается и обновляется нормально. Но переслать деньги по шаблону - не могу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 03:13

  Flamingo написав:keep овер как бы есть, но его как бы и нет. По условиям карты если вы потянули на всекарту и тут же токнули с нее и при этом использовали либо пумбовскую аппку или его вэб, то снимать за овер с вас не должны. Но иногда снимают. Но снимают только вечером после 21-00 если у вас на вечер на карте останутся деньги. Если остаток будет =0 ничего не снимут.
Но даже если зазевались и оставили деньги на ночь и с вас за овер сняли - в этом случае просто пишете (или звоните) в поддержку и просите вернуть деньги взад, потому как по тарифам всекарты плата в случаях если вы тянули-толкали чисто их аппкой-вэбкой плата за овер взыскиваться не должна. И вам в течении 2-3 дней все возвращают. Проверено лично и многократно ;)

Как-то так...


я конечно понимаю, что скорей всего вам вернули.
но где написано (сайт, дбко, реклама) что за овер который образовывается через ИБ - овер не насчитывают?
я тут ещё понимаю вариант с депозитом.
но вариант "потянул" и сразу "толкнул" это как по мне чистый овер.
темболее в Иб чётко видно что после "потянул" операции в истории нет. (она скорей всего будет после 21-00, а если не будет...то будет овер)
т.е. когда клиент сразу "толкает" это какбы сознательный чистый овер.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 07:01

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:keep овер как бы есть, но его как бы и нет. По условиям карты если вы потянули на всекарту и тут же токнули с нее и при этом использовали либо пумбовскую аппку или его вэб, то снимать за овер с вас не должны. Но иногда снимают. Но снимают только вечером после 21-00 если у вас на вечер на карте останутся деньги. Если остаток будет =0 ничего не снимут.
Но даже если зазевались и оставили деньги на ночь и с вас за овер сняли - в этом случае просто пишете (или звоните) в поддержку и просите вернуть деньги взад, потому как по тарифам всекарты плата в случаях если вы тянули-толкали чисто их аппкой-вэбкой плата за овер взыскиваться не должна. И вам в течении 2-3 дней все возвращают. Проверено лично и многократно ;)

Как-то так...


я конечно понимаю, что скорей всего вам вернули.
но где написано (сайт, дбко, реклама) что за овер который образовывается через ИБ - овер не насчитывают?
я тут ещё понимаю вариант с депозитом.
но вариант "потянул" и сразу "толкнул" это как по мне чистый овер.
темболее в Иб чётко видно что после "потянул" операции в истории нет. (она скорей всего будет после 21-00, а если не будет...то будет овер)
т.е. когда клиент сразу "толкает" это какбы сознательный чистый овер.

Никакой это не овер. Если хотите можете конечно пумбовский талмуд перечитать, ища иголку в стоге сена. Но я бы просто обратил внимание на то как пумба проводит свою тянучку. Прочтите внимательно назначение платежа. Там идет не р2р, а с2а. А это очень разные вещи с точки зрения риска овера. То есть деньги не ждут дальнейшего подтверждения в течении двух дней, а сразу зачисляютя на счет. Так что овера при последующем р2р не будет.
Кроме того, после сегодняшнего тут обсуждения склоняюсь к мысли что не будет овера и при снятии нала даже в пумбовском банкомате. Но это только мое предположение - могу ошибаться - надо тестить.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:49

шо с банкой?
иб не загружается? :evil:
шо делать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:00

  uaprofi написав:шо с банкой?
иб не загружается? :evil:
шо делать?

Чекати :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:04

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:Чекати


1 я чекаю - дивлюся кешбеки на 10/2020,
видно только ЕЛЬДОРАДО 5% и ЯСНО до 5% .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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