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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:26
mustbe написав:
Хммм. Странно.
Или у мони какая-то партнёрка с пумбой ?
Не говорите ерунды - тоже не раз так делал (пополнял по пути к родному банкомату, в источниках разные банки). Ни разу никакого овера за год использования (правда нечастого) карты
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Додано: Сер 30 вер, 2020 22:41
Flamingo
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Додано: Сер 30 вер, 2020 23:04
Vorlon написав:
Не говорите ерунды
Блин, точно, каюсь.
Путаюсь я с пумбой постоянно.
Платность вытаскивания ошибочно экстраполирую до платности заталкивания.
Проехали
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mustbe
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Додано: Сер 30 вер, 2020 23:30
miltador написав: Квесторе_поверніться написав: miltador написав:
в банкоматі
Чужому чи Ахметбая?
Чужому. В приматі.
Теж так тягнув і знімав готівку. Все Ок.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 01 жов, 2020 03:06
Опять у ПУМБ-а какие-то ночные проблемы с переводами.
Приложение вроде открывается и обновляется нормально. Но переслать деньги по шаблону - не могу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 01 жов, 2020 03:13
Flamingo написав:keep
овер как бы есть, но его как бы и нет. По условиям карты если вы потянули на всекарту и тут же токнули с нее и при этом использовали либо пумбовскую аппку или его вэб, то снимать за овер с вас не должны.
Но иногда снимают. Но снимают только вечером после 21-00 если у вас на вечер на карте останутся деньги. Если остаток будет =0 ничего не снимут.
Но даже если зазевались и оставили деньги на ночь и с вас за овер сняли - в этом случае просто пишете (или звоните) в поддержку и просите вернуть деньги взад, потому как по тарифам всекарты плата в случаях если вы тянули-толкали чисто их аппкой-вэбкой плата за овер взыскиваться не должна. И вам в течении 2-3 дней все возвращают. Проверено лично и многократно
Как-то так...
я конечно понимаю, что скорей всего вам вернули.
но где написано (сайт, дбко, реклама) что за овер который образовывается через ИБ - овер не насчитывают?
я тут ещё понимаю вариант с депозитом.
но вариант "потянул" и сразу "толкнул" это как по мне чистый овер.
темболее в Иб чётко видно что после "потянул" операции в истории нет. (она скорей всего будет после 21-00, а если не будет...то будет овер)
т.е. когда клиент сразу "толкает" это какбы сознательный чистый овер.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Чет 01 жов, 2020 07:01
uaprofi написав: Flamingo написав:keep
овер как бы есть, но его как бы и нет. По условиям карты если вы потянули на всекарту и тут же токнули с нее и при этом использовали либо пумбовскую аппку или его вэб, то снимать за овер с вас не должны.
Но иногда снимают. Но снимают только вечером после 21-00 если у вас на вечер на карте останутся деньги. Если остаток будет =0 ничего не снимут.
Но даже если зазевались и оставили деньги на ночь и с вас за овер сняли - в этом случае просто пишете (или звоните) в поддержку и просите вернуть деньги взад, потому как по тарифам всекарты плата в случаях если вы тянули-толкали чисто их аппкой-вэбкой плата за овер взыскиваться не должна. И вам в течении 2-3 дней все возвращают. Проверено лично и многократно
Как-то так...
я конечно понимаю, что скорей всего вам вернули.
но где написано (сайт, дбко, реклама) что за овер который образовывается через ИБ - овер не насчитывают?
я тут ещё понимаю вариант с депозитом.
но вариант "потянул" и сразу "толкнул" это как по мне чистый овер.
темболее в Иб чётко видно что после "потянул" операции в истории нет. (она скорей всего будет после 21-00, а если не будет...то будет овер)
т.е. когда клиент сразу "толкает" это какбы сознательный чистый овер.
Никакой это не овер. Если хотите можете конечно пумбовский талмуд перечитать, ища иголку в стоге сена. Но я бы просто обратил внимание на то как пумба проводит свою тянучку. Прочтите внимательно назначение платежа. Там идет не р2р, а с2а. А это очень разные вещи с точки зрения риска овера. То есть деньги не ждут дальнейшего подтверждения в течении двух дней, а сразу зачисляютя на счет. Так что овера при последующем р2р не будет.
Кроме того, после сегодняшнего тут обсуждения склоняюсь к мысли что не будет овера и при снятии нала даже в пумбовском банкомате. Но это только мое предположение - могу ошибаться - надо тестить.
50 грн./100 грн.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:49
шо с банкой?
иб не загружается?
шо делать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:00
uaprofi написав:
шо с банкой?
иб не загружается?
шо делать?
Чекати
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:04
Квесторе_поверніться написав:
Чекати
1 я чекаю - дивлюся кешбеки на 10/2020,
видно только ЕЛЬДОРАДО 5% и ЯСНО до 5% .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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