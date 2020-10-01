|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:04
заработало
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:20
Пришло сегодня уведомление в viber о кешбеке. Категории и проценты такие же, как и в прошлом месяце.
Зараз переглядають цей форум: Alien, cohan, egorek, extreme_lviv_ua, izibank, Кочевник, Вкладчик1234, Искатель і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|