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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:04
заработало
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:20
Пришло сегодня уведомление в viber о кешбеке. Категории и проценты такие же, как и в прошлом месяце.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:17
lloydbanksua написав:
Пришло сегодня уведомление в viber о кешбеке. Категории и проценты такие же, как и в прошлом месяце.
А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному...
КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також? На всеКарту ж можна купувати з КБ? Питаю, бо раніше не користувався тут КБ...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:29
kreuz написав:
А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному... КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також? На всеКарту ж можна купувати з КБ? Питаю, бо раніше не користувався тут КБ...
Приглашение приходит в вайбере. Выбираете одну из 4 категорий, в каждой по 3-4 вида КБ.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:34
lloydbanksua написав: kreuz написав:
А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному... КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також? На всеКарту ж можна купувати з КБ? Питаю, бо раніше не користувався тут КБ...
Приглашение приходит в вайбере. Выбираете одну из 4 категорий, в каждой по 3-4 вида КБ.
Как долго ждать приглашения к кешбек программе?
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unknownurl
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:06
unknownurl написав:
Как долго ждать приглашения к кешбек программе?
Мне в прошлом месяце 3-го числа пришло, в этом сегодня. Поэтому, если на днях не прийдет, то в этом месяц уже и не будет.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:07
А кто-то уже успел получить кэшбек за сентябрь? Сходится с вайбером?
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Adast
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:11
Adast написав:
А кто-то уже успел получить кэшбек за сентябрь? Сходится с вайбером?
До 10 числа обещают же, мне пока не пришло.
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lloydbanksua
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