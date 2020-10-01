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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2568256925702571>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 800
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:04

заработало
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:20

Пришло сегодня уведомление в viber о кешбеке. Категории и проценты такие же, как и в прошлом месяце.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:17

  lloydbanksua написав:Пришло сегодня уведомление в viber о кешбеке. Категории и проценты такие же, как и в прошлом месяце.

А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному...

КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також? На всеКарту ж можна купувати з КБ? Питаю, бо раніше не користувався тут КБ...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:29

  kreuz написав: А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному... КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також? На всеКарту ж можна купувати з КБ? Питаю, бо раніше не користувався тут КБ...

Приглашение приходит в вайбере. Выбираете одну из 4 категорий, в каждой по 3-4 вида КБ.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:34

Re: ПУМБ

lloydbanksua написав:
  kreuz написав: А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному... КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також? На всеКарту ж можна купувати з КБ? Питаю, бо раніше не користувався тут КБ...

Приглашение приходит в вайбере. Выбираете одну из 4 категорий, в каждой по 3-4 вида КБ.
Как долго ждать приглашения к кешбек программе?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:06

  unknownurl написав:Как долго ждать приглашения к кешбек программе?

Мне в прошлом месяце 3-го числа пришло, в этом сегодня. Поэтому, если на днях не прийдет, то в этом месяц уже и не будет.
lloydbanksua
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А кто-то уже успел получить кэшбек за сентябрь? Сходится с вайбером?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:11

  Adast написав:А кто-то уже успел получить кэшбек за сентябрь? Сходится с вайбером?

До 10 числа обещают же, мне пока не пришло.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:12

Re: ПУМБ

  kreuz написав:А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному...

КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також?


Там 4 картинки будуть , можно вибрати одну з картинок - тільки один раз на місяць.
Мені, як наприклад дають на пакет Депозитний. Хотів поміняти у відділенні на ВСЕ КАРТА - дівча повідомило - кешбек пропаде. Залишив карту як є.
Кешбек тільки на ВІЗА.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:29

Re: ПУМБ

А если нет у меня вайбера?
звонить им на гор линию и узнавать высылали ли мне приглашение?
Andey
 
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