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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:47
Andey написав:
А если нет у меня вайбера? звонить им на гор линию и узнавать высылали ли мне приглашение?
Приходит только на вайбер (непонятно, почему так сделали).
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:55
а если и тлф нет, то как?
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:15
Goodman написав: kreuz написав:
А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному...
КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також?
Там 4 картинки будуть , можно вибрати одну з картинок - тільки один раз на місяць.
Мені, як наприклад дають на пакет Депозитний. Хотів поміняти у відділенні на ВСЕ КАРТА - дівча повідомило - кешбек пропаде. Залишив карту як є.
Кешбек тільки на ВІЗА.
Не тільки на ВІЗА. Мені прийшло: Вмикайте кешбек від ПУМБ та Mastercard
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