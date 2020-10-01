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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2569257025712572>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 800
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:47

  Andey написав:А если нет у меня вайбера? звонить им на гор линию и узнавать высылали ли мне приглашение?

Приходит только на вайбер (непонятно, почему так сделали).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:55

а если и тлф нет, то как?
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:15

  Goodman написав:
  kreuz написав:А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному...

КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також?


Там 4 картинки будуть , можно вибрати одну з картинок - тільки один раз на місяць.
Мені, як наприклад дають на пакет Депозитний. Хотів поміняти у відділенні на ВСЕ КАРТА - дівча повідомило - кешбек пропаде. Залишив карту як є.
Кешбек тільки на ВІЗА.

Не тільки на ВІЗА. Мені прийшло: Вмикайте кешбек від ПУМБ та Mastercard
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:14

Re: ПУМБ

  velvet написав:Не тільки на ВІЗА. Мені прийшло:


Дякую Вам за в1дгук.
Но изначально в сентябре по условиям было зустричай в1д ПУМБ та ВИЗА.
Расширили программу и хорошо.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:16

Re: ПУМБ

  Andey написав:А если нет у меня вайбера?
звонить им на гор линию и узнавать высылали ли мне приглашение?


Одолжить смартфон на пару минут и поставить вайбер на ПС.
следовать инструкции. Приходит в вайбер-бот от ПУМБа.
ЗЫ Уже без вайбера никуды..... экономят на СМС-ках.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:57

Re: ПУМБ

Вот они странные :) только в другом банке карточку открыл для расчетов и уже кеш Бека нарубил 150грн, а они тут запустили :).
Точно мастеркард есть? А то я уже сообщение успел удалить. У меня мастер

Нашел. У меня только мастер м написано. Визы нет у меня.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:02

  Goodman написав:Одолжить смартфон на пару минут и поставить вайбер на ПС.

Змішати свій номер телефону і чужу телефонну книгу - це надзвичайно погана ідея. Потрібно дуже уважно слідкувати за тим, куди це нещастя буде мати доступ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:08

Re: ПУМБ

А подскажите: у мен обычная карта местер и кредитка. Кеш бек по обоим или только по обычной?
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:14

Кешбек

Пришло на Вайбер приглашение выбрать категории кешбека, которые расположены ниже. А ниже ничего нет. Только ссылка на сайт где идет перечисление возможных категорий. Выбрать возможности нет. Классно!
oksana--61
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:26

  PUnder написав:А подскажите: у мен обычная карта местер и кредитка. Кеш бек по обоим или только по обычной?

По дебетовой карте.
lloydbanksua
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