Приходит только на вайбер (непонятно, почему так сделали).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:47
Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:15
Не тільки на ВІЗА. Мені прийшло: Вмикайте кешбек від ПУМБ та Mastercard
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:14
Re: ПУМБ
Дякую Вам за в1дгук.
Но изначально в сентябре по условиям было зустричай в1д ПУМБ та ВИЗА.
Расширили программу и хорошо.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:16
Re: ПУМБ
Одолжить смартфон на пару минут и поставить вайбер на ПС.
следовать инструкции. Приходит в вайбер-бот от ПУМБа.
ЗЫ Уже без вайбера никуды..... экономят на СМС-ках.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:57
Re: ПУМБ
Вот они странные только в другом банке карточку открыл для расчетов и уже кеш Бека нарубил 150грн, а они тут запустили .
Точно мастеркард есть? А то я уже сообщение успел удалить. У меня мастер
Нашел. У меня только мастер м написано. Визы нет у меня.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:02
Змішати свій номер телефону і чужу телефонну книгу - це надзвичайно погана ідея. Потрібно дуже уважно слідкувати за тим, куди це нещастя буде мати доступ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:08
Re: ПУМБ
А подскажите: у мен обычная карта местер и кредитка. Кеш бек по обоим или только по обычной?
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:14
Кешбек
Пришло на Вайбер приглашение выбрать категории кешбека, которые расположены ниже. А ниже ничего нет. Только ссылка на сайт где идет перечисление возможных категорий. Выбрать возможности нет. Классно!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:26
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