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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:28
oksana--61 написав:
Пришло на Вайбер приглашение выбрать категории кешбека, которые расположены ниже. А ниже ничего нет. Только ссылка на сайт где идет перечисление возможных категорий. Выбрать возможности нет. Классно!
Вам нужно быть подписанной в вайбере на ПУМБ, тогда и появятся категории для выбора. У меня было такое же - подписался и все появилось.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:28
Хочу кишмиш!
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:34
lloydbanksua написав:
Вам нужно быть подписанной в вайбере на ПУМБ, тогда и появятся категории для выбора. У меня было такое же - подписался и все появилось.
Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!
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Vorlon
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:38
Vorlon написав:
Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!
Если вам не приходило уведомление с предложением, то ничего и не будет.
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lloydbanksua
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