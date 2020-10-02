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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2569257025712572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 800
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:28

  oksana--61 написав:Пришло на Вайбер приглашение выбрать категории кешбека, которые расположены ниже. А ниже ничего нет. Только ссылка на сайт где идет перечисление возможных категорий. Выбрать возможности нет. Классно!

Вам нужно быть подписанной в вайбере на ПУМБ, тогда и появятся категории для выбора. У меня было такое же - подписался и все появилось.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:28

Re: ПУМБ

Хочу кишмиш! :(
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:34

  lloydbanksua написав:Вам нужно быть подписанной в вайбере на ПУМБ, тогда и появятся категории для выбора. У меня было такое же - подписался и все появилось.

Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:38

  Vorlon написав: Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!

Если вам не приходило уведомление с предложением, то ничего и не будет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:44

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!


Приглашение приходит в вайбер канал, туда куда пришло сообщение - захистить себе в1д шахра1в (мне такое пришло 29-08-2020) - день борьби с киберами.
Прочитали приглашение, ознакомились, приняли участие.
Потом подключается Вайбер-бот - вот там и есть выбор категорий.
Пока нет предложения, в боте приглашение от Ельдорадо и Ясно. Копаться особо там негде .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:43

Re: ПУМБ

Ну почитайте уважно. Кешбек по кожному з рахунків, до яких підвязані картки.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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  #<1 ... 2569257025712572
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