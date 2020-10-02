Вам нужно быть подписанной в вайбере на ПУМБ, тогда и появятся категории для выбора. У меня было такое же - подписался и все появилось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:28
Вам нужно быть подписанной в вайбере на ПУМБ, тогда и появятся категории для выбора. У меня было такое же - подписался и все появилось.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:28
Re: ПУМБ
Хочу кишмиш!
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:34
Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:38
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:44
Re: ПУМБ
Приглашение приходит в вайбер канал, туда куда пришло сообщение - захистить себе в1д шахра1в (мне такое пришло 29-08-2020) - день борьби с киберами.
Прочитали приглашение, ознакомились, приняли участие.
Потом подключается Вайбер-бот - вот там и есть выбор категорий.
Пока нет предложения, в боте приглашение от Ельдорадо и Ясно. Копаться особо там негде .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:43
Re: ПУМБ
Ну почитайте уважно. Кешбек по кожному з рахунків, до яких підвязані картки.
Підпис без реферальних посилань
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