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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:28
oksana--61 написав:
Пришло на Вайбер приглашение выбрать категории кешбека, которые расположены ниже. А ниже ничего нет. Только ссылка на сайт где идет перечисление возможных категорий. Выбрать возможности нет. Классно!
Вам нужно быть подписанной в вайбере на ПУМБ, тогда и появятся категории для выбора. У меня было такое же - подписался и все появилось.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:28
Хочу кишмиш!
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:34
lloydbanksua написав:
Вам нужно быть подписанной в вайбере на ПУМБ, тогда и появятся категории для выбора. У меня было такое же - подписался и все появилось.
Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!
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Vorlon
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:38
Vorlon написав:
Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!
Если вам не приходило уведомление с предложением, то ничего и не будет.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:44
Vorlon написав:
Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!
Приглашение приходит в вайбер канал, туда куда пришло сообщение - захистить себе в1д шахра1в (мне такое пришло 29-08-2020) - день борьби с киберами.
Прочитали приглашение, ознакомились, приняли участие.
Потом подключается Вайбер-бот - вот там и есть выбор категорий.
Пока нет предложения, в боте приглашение от Ельдорадо и Ясно. Копаться особо там негде .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:43
Ну почитайте уважно. Кешбек по кожному з рахунків, до яких підвязані картки.
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Суб 03 жов, 2020 05:04
Vorlon написав: lloydbanksua написав:
Вам нужно быть подписанной в вайбере на ПУМБ, тогда и появятся категории для выбора. У меня было такое же - подписался и все появилось.
Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!
Ви обрали кешбек в Категорії 2
- Супермаркети та продуктові магазини 3%
- АЗС 3%
- Аптеки 3%
- Магазини краси, парфумів та побутової хімії 3%
Виплату чекайте до 10 числа наступного місяця.
Максимальна сума виплати 500 грн.
Бажаємо приємних покупок та великих кешбеків!
Выбрать можно одну из категорий.
В каждой категории 3-4 "блюда".
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guntherhouse777
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Додано: Суб 03 жов, 2020 07:44
Goodman написав: kreuz написав:
А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному...
КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також?
Там 4 картинки будуть , можно вибрати одну з картинок - тільки один раз на місяць.
Мені, як наприклад дають на пакет Депозитний. Хотів поміняти у відділенні на ВСЕ КАРТА - дівча повідомило - кешбек пропаде. Залишив карту як є.
Кешбек тільки на ВІЗА.
О, вже цікавіше, проте мені на МС пропонують КБ, а така в мене лише всеКарта, хоч є ще й депозитна Віза.
Чи не кинуть мене потім, сказавши, що пропозиція стосувалася лише депокартки? Як зрозуміти, до якого тарифу пропозиція КБ? І як його сплачують, за супермаркети буде 3% чи тільки 2.415%? Чи можна бачити КБ десь одразу після операції (як у Фарсі), чи тільки згодом однією сумою?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Суб 03 жов, 2020 07:50
kreuz написав:
О, вже цікавіше, проте мені на МС пропонують КБ, а така в мене лише всеКарта, хоч є ще й депозитна Віза. Чи не кинуть мене потім, сказавши, що пропозиція стосувалася лише депокартки? Як зрозуміти, до якого тарифу пропозиція КБ? І як його сплачують, за супермаркети буде 3% чи тільки 2.415%? Чи можна бачити КБ десь одразу після операції (як у Фарсі), чи тільки згодом однією сумою?
Лично у меня тариф ВсеКарта_ЗП Visa. На счет чистыми ли 3% - скорее всего нет. Но узнаю точно, когда выплатят кешбек за прошлый месяц. В любом случае отпишусь. Сумма кешбека (общая и за каждую транзакцию) отображаются в вайбере.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 03 жов, 2020 11:32
lloydbanksua написав: kreuz написав:
А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному... КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також? На всеКарту ж можна купувати з КБ? Питаю, бо раніше не користувався тут КБ...
Приглашение приходит в вайбере. Выбираете одну из 4 категорий, в каждой по 3-4 вида КБ.
Мне вчера пришло. И обязательно чтобы была виза. Вопрос знатокам : у меня виза кредитная и своя свинорылить можно двумя или только какой то одной?
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