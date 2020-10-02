RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2569257025712572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 800
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:28

  oksana--61 написав:Пришло на Вайбер приглашение выбрать категории кешбека, которые расположены ниже. А ниже ничего нет. Только ссылка на сайт где идет перечисление возможных категорий. Выбрать возможности нет. Классно!

Вам нужно быть подписанной в вайбере на ПУМБ, тогда и появятся категории для выбора. У меня было такое же - подписался и все появилось.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:28

Re: ПУМБ

Хочу кишмиш! :(
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8516
З нами з: 15.04.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:34

  lloydbanksua написав:Вам нужно быть подписанной в вайбере на ПУМБ, тогда и появятся категории для выбора. У меня было такое же - подписался и все появилось.

Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!
Vorlon
 
Повідомлень: 9150
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:38

  Vorlon написав: Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!

Если вам не приходило уведомление с предложением, то ничего и не будет.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:44

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!


Приглашение приходит в вайбер канал, туда куда пришло сообщение - захистить себе в1д шахра1в (мне такое пришло 29-08-2020) - день борьби с киберами.
Прочитали приглашение, ознакомились, приняли участие.
Потом подключается Вайбер-бот - вот там и есть выбор категорий.
Пока нет предложения, в боте приглашение от Ельдорадо и Ясно. Копаться особо там негде .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3656
З нами з: 23.11.14
Подякував: 641 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:43

Re: ПУМБ

Ну почитайте уважно. Кешбек по кожному з рахунків, до яких підвязані картки.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1639
З нами з: 16.02.17
Подякував: 290 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 05:04

  Vorlon написав:
  lloydbanksua написав:Вам нужно быть подписанной в вайбере на ПУМБ, тогда и появятся категории для выбора. У меня было такое же - подписался и все появилось.

Полная ерунда - нету никаких категорий и предложений! Если самому (!) покопаться в Viber, то можно найти только Эльдорадо 5% и ещё какая-то ненужная хрень Yasno. Это всё, совсем всё!

Ви обрали кешбек в Категорії 2

- Супермаркети та продуктові магазини 3%
- АЗС 3%
- Аптеки 3%
- Магазини краси, парфумів та побутової хімії 3%

Виплату чекайте до 10 числа наступного місяця.

Максимальна сума виплати 500 грн.

Бажаємо приємних покупок та великих кешбеків!

Выбрать можно одну из категорий.
В каждой категории 3-4 "блюда".
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4573
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 07:44

  Goodman написав:
  kreuz написав:А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному...

КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також?


Там 4 картинки будуть , можно вибрати одну з картинок - тільки один раз на місяць.
Мені, як наприклад дають на пакет Депозитний. Хотів поміняти у відділенні на ВСЕ КАРТА - дівча повідомило - кешбек пропаде. Залишив карту як є.
Кешбек тільки на ВІЗА.

О, вже цікавіше, проте мені на МС пропонують КБ, а така в мене лише всеКарта, хоч є ще й депозитна Віза.

Чи не кинуть мене потім, сказавши, що пропозиція стосувалася лише депокартки? Як зрозуміти, до якого тарифу пропозиція КБ? І як його сплачують, за супермаркети буде 3% чи тільки 2.415%? Чи можна бачити КБ десь одразу після операції (як у Фарсі), чи тільки згодом однією сумою?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2558
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 07:50

  kreuz написав: О, вже цікавіше, проте мені на МС пропонують КБ, а така в мене лише всеКарта, хоч є ще й депозитна Віза. Чи не кинуть мене потім, сказавши, що пропозиція стосувалася лише депокартки? Як зрозуміти, до якого тарифу пропозиція КБ? І як його сплачують, за супермаркети буде 3% чи тільки 2.415%? Чи можна бачити КБ десь одразу після операції (як у Фарсі), чи тільки згодом однією сумою?

Лично у меня тариф ВсеКарта_ЗП Visa. На счет чистыми ли 3% - скорее всего нет. Но узнаю точно, когда выплатят кешбек за прошлый месяц. В любом случае отпишусь. Сумма кешбека (общая и за каждую транзакцию) отображаются в вайбере.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:32

  lloydbanksua написав:
  kreuz написав: А як його обирати той КБ? Треба якусь із 4 категорій одну ж обрати, тобто одне меню з 4-х на 3 блюда в кожному... КБ дають тільки по запрошенню, чи усім охочім також? На всеКарту ж можна купувати з КБ? Питаю, бо раніше не користувався тут КБ...

Приглашение приходит в вайбере. Выбираете одну из 4 категорий, в каждой по 3-4 вида КБ.


Мне вчера пришло. И обязательно чтобы была виза. Вопрос знатокам : у меня виза кредитная и своя свинорылить можно двумя или только какой то одной?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7066
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2569257025712572
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (781)
03.10.2020 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.