Ratatui
Держим на полке для торговых операций, но для переводов и снятия налички используются.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:37
Ratatui
Держим на полке для торговых операций, но для переводов и снятия налички используются.
Додано: Суб 03 жов, 2020 14:47
Третьим буду. Тоже никаких предложений.
Не то, чтобы особо интересно, но как-то чутка обидно )
Додано: Суб 03 жов, 2020 15:09
Запишусь четвертым, думаю не последним. Карты полочные, нигде не использовал.
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