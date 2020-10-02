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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:37
Ratatui
Держим на полке для торговых операций, но для переводов и снятия налички используются.
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Vorlon
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Додано: Суб 03 жов, 2020 14:47
Flamingo написав:Vorlon
аналогично. Что-то мы с Вами делаем не так
Третьим буду. Тоже никаких предложений.
Не то, чтобы особо интересно, но как-то чутка обидно )
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mustbe
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Додано: Суб 03 жов, 2020 15:09
mustbe написав: Flamingo написав:Vorlon
аналогично. Что-то мы с Вами делаем не так
Третьим буду. Тоже никаких предложений.
Запишусь четвертым, думаю не последним. Карты полочные, нигде не использовал.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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pepe
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Додано: Суб 03 жов, 2020 21:08
Вкладчик1234 написав:
после транзакции в течение минуты в вайбер приходило сообщение с "прогрессом",
в этот раз точно так. на вайбер приходит сумма будущего кешбека, с каждой покупкой сумма увеличивается. Удобно.
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novichok
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Додано: Суб 03 жов, 2020 21:45
pepe написав:
Запишусь четвертым, думаю не последним. Карты полочные, нигде не использовал.
Буду п'ятим в черзі. Карту використовую для зняття готівки.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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miltador
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