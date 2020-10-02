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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2571257225732574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 800
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:37

Ratatui
Держим на полке для торговых операций, но для переводов и снятия налички используются.
Vorlon
 
Повідомлень: 9152
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 974 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:47

  Flamingo написав:Vorlon аналогично. Что-то мы с Вами делаем не так :(

Третьим буду. Тоже никаких предложений.
Не то, чтобы особо интересно, но как-то чутка обидно )
mustbe
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Повідомлень: 4793
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 423 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 15:09

  mustbe написав:
  Flamingo написав:Vorlon аналогично. Что-то мы с Вами делаем не так :(

Третьим буду. Тоже никаких предложений.

Запишусь четвертым, думаю не последним. Карты полочные, нигде не использовал.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
Повідомлень: 87
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:08

  Вкладчик1234 написав:после транзакции в течение минуты в вайбер приходило сообщение с "прогрессом",

в этот раз точно так. на вайбер приходит сумма будущего кешбека, с каждой покупкой сумма увеличивается. Удобно.
novichok
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Повідомлень: 2189
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:45

  pepe написав:Запишусь четвертым, думаю не последним. Карты полочные, нигде не использовал.

Буду п'ятим в черзі. Карту використовую для зняття готівки.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлень: 229
З нами з: 08.01.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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  #<1 ... 2571257225732574
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