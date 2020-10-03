ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:37
Ratatui Держим на полке для торговых операций, но для переводов и снятия налички используются.
Vorlon
Повідомлень: 9152
З нами з: 14.06.13
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Додано: Суб 03 жов, 2020 14:47
Flamingo написав: Vorlon
аналогично. Что-то мы с Вами делаем не так
Третьим буду. Тоже никаких предложений.
Не то, чтобы особо интересно, но как-то чутка обидно )
mustbe
Повідомлень: 4793
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 15:09
mustbe написав: Flamingo написав: Vorlon
аналогично. Что-то мы с Вами делаем не так
Третьим буду. Тоже никаких предложений.
Запишусь четвертым, думаю не последним. Карты полочные, нигде не использовал.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
Повідомлень: 87
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Додано: Суб 03 жов, 2020 21:08
Вкладчик1234 написав:
после транзакции в течение минуты в вайбер приходило сообщение с "прогрессом",
в этот раз точно так. на вайбер приходит сумма будущего кешбека, с каждой покупкой сумма увеличивается. Удобно.
novichok
Повідомлень: 2189
З нами з: 31.03.13
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Додано: Суб 03 жов, 2020 21:45
pepe написав:
Запишусь четвертым, думаю не последним. Карты полочные, нигде не использовал.
Буду п'ятим в черзі. Карту використовую для зняття готівки.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
Повідомлень: 229
З нами з: 08.01.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 43 раз.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 00:20
guntherhouse777 Мне и жене пришло на Вайбер по МС картам.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Повідомлень: 1940
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 123 раз.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 00:22
miltador написав:
Буду п'ятим в черзі.
меня тоже ПУМБа не любит, ничего интересного не присылает... буду следующий за вами
для себя думал что шлют тем у кого визы гривневые, а у меня наоборот, 2мастера
так что думаю много таких, которым предложения по кэшбэку не приходили
Lost
Повідомлень: 1466
З нами з: 07.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 89 раз.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 00:40
мне тоже не приходит.
но у меня нет вайбера.
Шо за дискриминация?
почему для кешбека клиент должен пользоваться вайбером?
и не просто пользоваться, а обязательно иметь вайбер именно на финансовом номере
шо за мутки?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Повідомлень: 4358
З нами з: 21.04.11
Подякував: 627 раз.
Подякували: 419 раз.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 00:49
novichok написав: Вкладчик1234 написав:
после транзакции в течение минуты в вайбер приходило сообщение с "прогрессом",
в этот раз точно так. на вайбер приходит сумма будущего кешбека, с каждой покупкой сумма увеличивается. Удобно.
Сегодня первый раз оплатил в АТБ. В вайбер пришло сколько потратил, но суммы киш миша в этом сообщении нет. Или оно должно как то отдельно прийти?
Ratatui
Повідомлень: 7074
З нами з: 30.11.12
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Додано: Нед 04 жов, 2020 03:54
Ratatui написав: novichok написав: Вкладчик1234 написав:
после транзакции в течение минуты в вайбер приходило сообщение с "прогрессом",
в этот раз точно так. на вайбер приходит сумма будущего кешбека, с каждой покупкой сумма увеличивается. Удобно.
Сегодня первый раз оплатил в АТБ. В вайбер пришло сколько потратил, но суммы киш миша в этом сообщении нет. Или оно должно как то отдельно прийти?
Сразу должно приходить. Выглядит это так.
lloydbanksua
Повідомлень: 190
З нами з: 22.04.20
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