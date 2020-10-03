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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 800
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 05:41

Коллеги, а Пумба КБ дает только за наземные ПОСы?
Или за оплату в интернете тоже начисляет?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4575
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 315 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 07:13

  guntherhouse777 написав:Коллеги, а Пумба КБ дает только за наземные ПОСы? Или за оплату в интернете тоже начисляет?

В прошлом месяце расплачивался на zakaz.ua - КБ не начислили.
lloydbanksua
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Повідомлень: 191
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 2572257325742575
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