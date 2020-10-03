Коллеги, а Пумба КБ дает только за наземные ПОСы?
Или за оплату в интернете тоже начисляет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 05:41
Коллеги, а Пумба КБ дает только за наземные ПОСы?
Или за оплату в интернете тоже начисляет?
Додано: Нед 04 жов, 2020 07:13
Додано: Нед 04 жов, 2020 08:40
Там может быть неподходящий mcc.
А с чего вдруг возникл вопрос онлайн и офлайн? В правилах вроде ничего такого нет
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 04 жов, 2020 08:55
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