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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 800
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 05:41

Коллеги, а Пумба КБ дает только за наземные ПОСы?
Или за оплату в интернете тоже начисляет?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 07:13

  guntherhouse777 написав:Коллеги, а Пумба КБ дает только за наземные ПОСы? Или за оплату в интернете тоже начисляет?

В прошлом месяце расплачивался на zakaz.ua - КБ не начислили.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:40

  lloydbanksua написав:
  guntherhouse777 написав:Коллеги, а Пумба КБ дает только за наземные ПОСы? Или за оплату в интернете тоже начисляет?

В прошлом месяце расплачивался на zakaz.ua - КБ не начислили.

Там может быть неподходящий mcc.
А с чего вдруг возникл вопрос онлайн и офлайн? В правилах вроде ничего такого нет
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:55

  Вкладчик1234 написав: Там может быть неподходящий mcc. А с чего вдруг возникл вопрос онлайн и офлайн? В правилах вроде ничего такого нет

Скорее всего. Вопрос выше задали же.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:57

lloydbanksua

Пардон есть у меня такое. Просто сначала пришло про киш миш. а потом про операцию. А я глянул последнее сообщение.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:34

Re: ПУМБ

Нормальная программа :). По кредитке 3% кешбек по ощаднику ещё +%.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:50

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:Шо за дискриминация?
почему для кешбека клиент должен пользоваться вайбером?
и не просто пользоваться, а обязательно иметь вайбер именно на финансовом номере


физически необязательно.
у меня финномер на кнопочной нокии, а вайбер в смартфоне.
можно ставить раздельно .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:13

  Goodman написав:
  uaprofi написав:Шо за дискриминация?
почему для кешбека клиент должен пользоваться вайбером?
и не просто пользоваться, а обязательно иметь вайбер именно на финансовом номере


физически необязательно.
у меня финномер на кнопочной нокии, а вайбер в смартфоне.
можно ставить раздельно .


та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.
номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номере
его можно и на комп поставить и ещё на пару устроиств
сути это не меняет.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:51

Кредитка гаситься 25 числа или в последний день месяца? Рабочий/выходной имеет значение?
novichok
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