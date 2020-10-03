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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 05:41
Коллеги, а Пумба КБ дает только за наземные ПОСы?
Или за оплату в интернете тоже начисляет?
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guntherhouse777
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Додано: Нед 04 жов, 2020 07:13
guntherhouse777 написав:
Коллеги, а Пумба КБ дает только за наземные ПОСы? Или за оплату в интернете тоже начисляет?
В прошлом месяце расплачивался на zakaz.ua - КБ не начислили.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:40
lloydbanksua написав: guntherhouse777 написав:
Коллеги, а Пумба КБ дает только за наземные ПОСы? Или за оплату в интернете тоже начисляет?
В прошлом месяце расплачивался на zakaz.ua - КБ не начислили.
Там может быть неподходящий mcc.
А с чего вдруг возникл вопрос онлайн и офлайн? В правилах вроде ничего такого нет
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:55
Вкладчик1234 написав:
Там может быть неподходящий mcc. А с чего вдруг возникл вопрос онлайн и офлайн? В правилах вроде ничего такого нет
Скорее всего. Вопрос выше задали же.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 04 жов, 2020 11:57
lloydbanksua
Пардон есть у меня такое. Просто сначала пришло про киш миш. а потом про операцию. А я глянул последнее сообщение.
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Ratatui
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Додано: Нед 04 жов, 2020 14:34
Нормальная программа
. По кредитке 3% кешбек по ощаднику ещё +%.
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PUnder
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Додано: Нед 04 жов, 2020 15:50
uaprofi написав:
Шо за дискриминация?
почему для кешбека клиент должен пользоваться вайбером?
и не просто пользоваться, а обязательно иметь вайбер именно на финансовом номере
физически необязательно.
у меня финномер на кнопочной нокии, а вайбер в смартфоне.
можно ставить раздельно .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Нед 04 жов, 2020 17:13
Goodman написав: uaprofi написав:
Шо за дискриминация?
почему для кешбека клиент должен пользоваться вайбером?
и не просто пользоваться, а обязательно иметь вайбер именно на финансовом номере
физически необязательно.
у меня финномер на кнопочной нокии, а вайбер в смартфоне.
можно ставить раздельно .
та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.
номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номере
его можно и на комп поставить и ещё на пару устроиств
сути это не меняет.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:51
Кредитка гаситься 25 числа или в последний день месяца? Рабочий/выходной имеет значение?
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novichok
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:25
PUnder написав:
Нормальная программа
Второй месяц сижу на 2 категории.
Есть смысл крутить тему продуктов. программа сработала повторно (пришло приглашение)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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