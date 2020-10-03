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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2573257425752576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 800
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:41

  novichok написав:Кредитка гаситься 25 числа или в последний день месяца? Рабочий/выходной имеет значение?

30 числа місяця в Ахметбая розрахункова дата по Всеможу.
На цю дату має бути погашено.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:47

  uaprofi написав:,

та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.
номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номере
его можно и на комп поставить и ещё на пару устроиств
сути это не меняет.

поставил вайбер и на смартфон и на компьютер -
на смартфоне есть сообщения от ПУМБА
а на компьютере их нет
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04.10.2020 22:47
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