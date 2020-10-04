Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2573257425752576 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 800 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 116 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 211 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 189 Всього голосів : 800 Додано: Нед 04 жов, 2020 21:41 novichok написав: Кредитка гаситься 25 числа или в последний день месяца? Рабочий/выходной имеет значение? Кредитка гаситься 25 числа или в последний день месяца? Рабочий/выходной имеет значение?

30 числа місяця в Ахметбая розрахункова дата по Всеможу.

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та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.

номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номере

его можно и на комп поставить и ещё на пару устроиств

сути это не меняет. та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номереего можно и на комп поставить и ещё на пару устроиствсути это не меняет.

поставил вайбер и на смартфон и на компьютер -

на смартфоне есть сообщения от ПУМБА

а на компьютере их нет поставил вайбер и на смартфон и на компьютер -на смартфоне есть сообщения от ПУМБАа на компьютере их нет J Повідомлень: 4941 З нами з: 19.01.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 23:38 J написав: uaprofi написав: ,



та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.

номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номере

его можно и на комп поставить и ещё на пару устроиств

сути это не меняет. та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номереего можно и на комп поставить и ещё на пару устроиствсути это не меняет.

поставил вайбер и на смартфон и на компьютер -

на смартфоне есть сообщения от ПУМБА

а на компьютере их нет поставил вайбер и на смартфон и на компьютер -на смартфоне есть сообщения от ПУМБАа на компьютере их нет

У меня везде есть, то вайбер глючит

У меня с Востоком было подобное недели 2 назад

Вайбер на компе вот недавно обновился и прилетели все старые месаги от Востока У меня везде есть, то вайбер глючитУ меня с Востоком было подобное недели 2 назадВайбер на компе вот недавно обновился и прилетели все старые месаги от Востока ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32536 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2592 раз. Подякували: 3809 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2573257425752576 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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