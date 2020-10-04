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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 21:41
novichok написав:
Кредитка гаситься 25 числа или в последний день месяца? Рабочий/выходной имеет значение?
30 числа місяця в Ахметбая розрахункова дата по Всеможу.
На цю дату має бути погашено.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:47
uaprofi написав:
,
та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.
номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номере
его можно и на комп поставить и ещё на пару устроиств
сути это не меняет.
поставил вайбер и на смартфон и на компьютер -
на смартфоне есть сообщения от ПУМБА
а на компьютере их нет
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:38
J написав: uaprofi написав:
,
та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.
номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номере
его можно и на комп поставить и ещё на пару устроиств
сути это не меняет.
поставил вайбер и на смартфон и на компьютер -
на смартфоне есть сообщения от ПУМБА
а на компьютере их нет
У меня везде есть, то вайбер глючит
У меня с Востоком было подобное недели 2 назад
Вайбер на компе вот недавно обновился и прилетели все старые месаги от Востока
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 07:42
Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
Кредитка гаситься 25 числа или в последний день месяца? Рабочий/выходной имеет значение?
30 числа місяця в Ахметбая розрахункова дата по Всеможу.
На цю дату має бути погашено.
В выходной можно гасить по р2р?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 09:44
novichok написав: Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
Кредитка гаситься 25 числа или в последний день месяца? Рабочий/выходной имеет значение?
30 числа місяця в Ахметбая розрахункова дата по Всеможу.
На цю дату має бути погашено.
В выходной можно гасить по р2р?
Да.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:03
novichok
Для п2п не мажен день недели и вряемя суток
Гасите.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:13
Добрый день.
Хочу поблагодарить сотрудника отделения №23 в г. Киеве по работе с юридическими лицами Лилию Грыцак за оперативность, качество, высокий уровень обслуживания и профессиональность.
По рекомендации знакомых открыли счет у Лилии (уже было 3-и счета в других Банках по которым обслуживаемся более 2-х лет). После открытия счета в ПУМБ наша бухгалтерия на 7-м небе от счастья, сказали что из всех банков - это самое оперативное и качественное обслуживание. Спасибо, так держать!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:14
uaprofi написав: Goodman написав: uaprofi написав:
Шо за дискриминация?
почему для кешбека клиент должен пользоваться вайбером?
и не просто пользоваться, а обязательно иметь вайбер именно на финансовом номере
физически необязательно.
у меня финномер на кнопочной нокии, а вайбер в смартфоне.
можно ставить раздельно .
та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.
номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номере
его можно и на комп поставить и ещё на пару устроиств
сути это не меняет.
Если бы... Вайбер немножко как бы конченый в этом вопросе. При установке на ПК требует сканировать QR-код с телефона. Более того, вновых версиях якобы убрали планшетный режим, раньше приходилось выкоряживаться, чтобы установить мессенджер на 2 телефона, а сейчас - не факт, что и получится с новой версией...
Что с ними не то???
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:34
Slx написав:
Что с ними не то???
Нет чтоб через телегу хотя бы сделать, а не через этот белорусско-индийский *овнокод
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:00
Вкладчик1234 написав: Slx написав:
Что с ними не то???
Нет чтоб через телегу хотя бы сделать, а не через этот белорусско-индийский *овнокод
Через телегу нельзя, потому что бот не может сам писать юзеру. Так нужно будет заставлять юзера после получения первой карты, писать в телегу боту. Хотя это можно было бы реализовать как можно и остальные необанки делают.
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