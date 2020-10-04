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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2573257425752576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 801
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:41

  novichok написав:Кредитка гаситься 25 числа или в последний день месяца? Рабочий/выходной имеет значение?

30 числа місяця в Ахметбая розрахункова дата по Всеможу.
На цю дату має бути погашено.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:47

  uaprofi написав:,

та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.
номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номере
его можно и на комп поставить и ещё на пару устроиств
сути это не меняет.

поставил вайбер и на смартфон и на компьютер -
на смартфоне есть сообщения от ПУМБА
а на компьютере их нет
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:38

  J написав:
  uaprofi написав:,

та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.
номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номере
его можно и на комп поставить и ещё на пару устроиств
сути это не меняет.

поставил вайбер и на смартфон и на компьютер -
на смартфоне есть сообщения от ПУМБА
а на компьютере их нет

У меня везде есть, то вайбер глючит
У меня с Востоком было подобное недели 2 назад
Вайбер на компе вот недавно обновился и прилетели все старые месаги от Востока :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 07:42

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:Кредитка гаситься 25 числа или в последний день месяца? Рабочий/выходной имеет значение?

30 числа місяця в Ахметбая розрахункова дата по Всеможу.
На цю дату має бути погашено.

В выходной можно гасить по р2р?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:44

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:Кредитка гаситься 25 числа или в последний день месяца? Рабочий/выходной имеет значение?

30 числа місяця в Ахметбая розрахункова дата по Всеможу.
На цю дату має бути погашено.

В выходной можно гасить по р2р?

Да.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:03

novichok
Для п2п не мажен день недели и вряемя суток :) Гасите.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:13

Re: ПУМБ

Добрый день.
Хочу поблагодарить сотрудника отделения №23 в г. Киеве по работе с юридическими лицами Лилию Грыцак за оперативность, качество, высокий уровень обслуживания и профессиональность.
По рекомендации знакомых открыли счет у Лилии (уже было 3-и счета в других Банках по которым обслуживаемся более 2-х лет). После открытия счета в ПУМБ наша бухгалтерия на 7-м небе от счастья, сказали что из всех банков - это самое оперативное и качественное обслуживание. Спасибо, так держать!
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:14

  uaprofi написав:
  Goodman написав:
  uaprofi написав:Шо за дискриминация?
почему для кешбека клиент должен пользоваться вайбером?
и не просто пользоваться, а обязательно иметь вайбер именно на финансовом номере


физически необязательно.
у меня финномер на кнопочной нокии, а вайбер в смартфоне.
можно ставить раздельно .


та в смартфон можно даже не вставлять карты опсосов.
номер вайбера(акаунт вайбера) у Вас всё равно на фин номере
его можно и на комп поставить и ещё на пару устроиств
сути это не меняет.

Если бы... Вайбер немножко как бы конченый в этом вопросе. При установке на ПК требует сканировать QR-код с телефона. Более того, вновых версиях якобы убрали планшетный режим, раньше приходилось выкоряживаться, чтобы установить мессенджер на 2 телефона, а сейчас - не факт, что и получится с новой версией...
Что с ними не то???
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:34

  Slx написав:Что с ними не то???

Нет чтоб через телегу хотя бы сделать, а не через этот белорусско-индийский *овнокод
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:00

Re: ПУМБ

Вкладчик1234 написав:
  Slx написав:Что с ними не то???

Нет чтоб через телегу хотя бы сделать, а не через этот белорусско-индийский *овнокод
Через телегу нельзя, потому что бот не может сам писать юзеру. Так нужно будет заставлять юзера после получения первой карты, писать в телегу боту. Хотя это можно было бы реализовать как можно и остальные необанки делают.
unknownurl
 
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