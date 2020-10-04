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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 801
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:28

  toledo написав:Добрый день.
Хочу поблагодарить сотрудника отделения №23 в г. Киеве по работе с юридическими лицами Лилию Грыцак за оперативность, качество, высокий уровень обслуживания и профессиональность.
По рекомендации знакомых открыли счет у Лилии (уже было 3-и счета в других Банках по которым обслуживаемся более 2-х лет). После открытия счета в ПУМБ наша бухгалтерия на 7-м небе от счастья, сказали что из всех банков - это самое оперативное и качественное обслуживание. Спасибо, так держать!


Лиля это вы? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 20:02

Ratatui
"открыли счет у Лилии" :)))
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