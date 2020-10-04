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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:28
toledo написав:
Добрый день.
Хочу поблагодарить сотрудника отделения №23 в г. Киеве по работе с юридическими лицами Лилию Грыцак за оперативность, качество, высокий уровень обслуживания и профессиональность.
По рекомендации знакомых открыли счет у Лилии (уже было 3-и счета в других Банках по которым обслуживаемся более 2-х лет). После открытия счета в ПУМБ наша бухгалтерия на 7-м небе от счастья, сказали что из всех банков - это самое оперативное и качественное обслуживание. Спасибо, так держать!
Лиля это вы?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 20:02
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"открыли счет у Лилии"
))
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