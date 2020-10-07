Додано: Сер 07 жов, 2020 18:39

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста при открытии кредитной карты Все можу, какие вопросы задают, нужно ли оставлять контактных лиц и прозванивают ли их?

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