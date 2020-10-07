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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:28
toledo написав:
Добрый день.
Хочу поблагодарить сотрудника отделения №23 в г. Киеве по работе с юридическими лицами Лилию Грыцак за оперативность, качество, высокий уровень обслуживания и профессиональность.
По рекомендации знакомых открыли счет у Лилии (уже было 3-и счета в других Банках по которым обслуживаемся более 2-х лет). После открытия счета в ПУМБ наша бухгалтерия на 7-м небе от счастья, сказали что из всех банков - это самое оперативное и качественное обслуживание. Спасибо, так держать!
Лиля это вы?
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Ratatui
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Додано: Пон 05 жов, 2020 20:02
Ratatui
"открыли счет у Лилии"
))
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Додано: Сер 07 жов, 2020 14:01
По кэшбек-акции с кредитки Мастеркард тоже зафиксирован кэшбек, онлайн-покупка в магазине одежды.
Это в ответ на вопросы о том какие карты участвуют.
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SaimonWorld
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:39
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста при открытии кредитной карты Все можу, какие вопросы задают, нужно ли оставлять контактных лиц и прозванивают ли их?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:47
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста при открытии кредитной карты Все можу, какие вопросы задают, нужно ли оставлять контактных лиц и прозванивают ли их?
Бывает и прозванивают.
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Ratatui
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:14
Ratatui написав:
Бывает и прозванивают.
По опыту, если у вас депо, и оно не маленькое - тишина.
Дадут с порога 10К , а потом еще и дольют.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Чет 08 жов, 2020 02:02
Пытался оплатить пейхабом коммуналку вчера, но постоянно дает ошибку сервис временно недоступен, попробуйте позже или свяжитесь с тех поддержкой. Вроде мое ОСББ там по ЕДРПОУ находится и есть.
Такое бывает и через день два заработает? Или надо таки техподдержку теребить?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Чет 08 жов, 2020 06:38
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста при открытии кредитной карты Все можу, какие вопросы задают, нужно ли оставлять контактных лиц и прозванивают ли их?
В основном зависит, работаете ли вы официально или нет, есть ли кредиты/кредитки в других банках. На работу в любом случае будут звонить. Контактные лица обязательны (1 контактное лицо при оф.трудоустройстве, 2 при не оф.).
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:36
ol_zy
раньше уже их через хаб оплачивали? Если да - пробуйте попизже. У Хаба периодически случаются затыки. Особенно во внерабочее время (тетя Маня шваброй кнопку задела и система подлегла
). Обычно в течении 1-2 дня фиксят.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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