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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2575257625772578 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 801 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 116 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 211 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 190 Всього голосів : 801 Додано: Чет 08 жов, 2020 09:40 lloydbanksua написав: В основном зависит, работаете ли вы официально или нет, есть ли кредиты/кредитки в других банках. На работу в любом случае будут звонить. Контактные лица обязательны (1 контактное лицо при оф.трудоустройстве, 2 при не оф.). В основном зависит, работаете ли вы официально или нет, есть ли кредиты/кредитки в других банках. На работу в любом случае будут звонить. Контактные лица обязательны (1 контактное лицо при оф.трудоустройстве, 2 при не оф.).



Если есть кредиты, то есть и кредитная история.

К чему все эти обзвоны если по ней все понятно что за клиент?

Нет истории, но и нет явных противопоказаний давайте 1000. Можно считать эту сумму платой за привличения.

Имхо все эти звонки это просто марнотратство для банка и ненужный напряг для клиента. Если есть кредиты, то есть и кредитная история.К чему все эти обзвоны если по ней все понятно что за клиент?Нет истории, но и нет явных противопоказаний давайте 1000. Можно считать эту сумму платой за привличения.Имхо все эти звонки это просто марнотратство для банка и ненужный напряг для клиента. Aps

Повідомлень: 3308 З нами з: 24.06.15 Подякував: 59 раз. Подякували: 349 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 09:51 Aps

Куре которая звонит бонус идет за клиента + набивают руку на общении. Шаровая карта с кешбеком +300грн. : lx4.me/c/AgZ9uvTZ

карта с : 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9

Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk

50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR

50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL

-10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO ukrprom2014

Повідомлень: 1962 З нами з: 09.03.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 09:55 Aps понимаете - вы судите по себе - нормальному клиенту банка. Но есть и другие. Не очень нормальные. И это по кредитной истории можно и не увидеть (к примеру если человек пошел в разнос относительно недавно). Поэтому лишняя инфа не бывает лишней. В ходе разговора (с коллегами или родственниками) вполне может всплыть существенная инфа. И даже если она всплывет только в одном случае из тысяч то звонить таки стоить - примерно так думают банки. Потому звонят. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 4973 З нами з: 20.03.15 Подякував: 87 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 09:57 Flamingo написав: ol_zy раньше уже их через хаб оплачивали? Если да - пробуйте попизже. У Хаба периодически случаются затыки. Особенно во внерабочее время (тетя Маня шваброй кнопку задела и система подлегла ). Обычно в течении 1-2 дня фиксят. раньше уже их через хаб оплачивали? Если да - пробуйте попизже. У Хаба периодически случаются затыки. Особенно во внерабочее время (тетя Маня шваброй кнопку задела и система подлегла). Обычно в течении 1-2 дня фиксят.

не оплачивал, как раз хотел попробовать, подожду пару дней - мне не критично, потом гараячку буду теребить. не оплачивал, как раз хотел попробовать, подожду пару дней - мне не критично, потом гараячку буду теребить. СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506 ol_zy

Повідомлень: 6245 З нами з: 20.01.15 Подякував: 389 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 10:19 Flamingo написав: В ходе разговора (с коллегами или родственниками) вполне может всплыть существенная инфа. В ходе разговора (с коллегами или родственниками) вполне может всплыть существенная инфа.

Ага, Юнекс спрашивал в моём отделе кадров, не собираюсь ли я увольняться в ближайшее время?



P.S. Почти уверен, что прошёл тот скоринг только благодаря правильно выбранным коллегам и друзьям, которые найдут что сказать, а не будут молчать и мычать... Ага, Юнекс спрашивал в моём отделе кадров, не собираюсь ли я увольняться в ближайшее время?P.S. Почти уверен, что прошёл тот скоринг только благодаря правильно выбранным коллегам и друзьям, которые найдут что сказать, а не будут молчать и мычать... Vorlon Повідомлень: 9184 З нами з: 14.06.13 Подякував: 443 раз. Подякували: 978 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 10:31 Vorlon "Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты!" - у Вас друзья и коллеги хорошие и вы, судя по всему, заемщик тоже хороший. А у потенциального неплательщика таких может и не оказаться "Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты!" - у Вас друзья и коллеги хорошие и вы, судя по всему, заемщик тоже хороший. А у потенциального неплательщика таких может и не оказаться 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 4973 З нами з: 20.03.15 Подякував: 87 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 10:46 Flamingo написав: В ходе разговора (с коллегами или родственниками) вполне может всплыть существенная инфа. И даже если она всплывет только в одном случае из тысяч то звонить таки стоить - примерно так думают банки. Потому звонят. В ходе разговора (с коллегами или родственниками) вполне может всплыть существенная инфа. И даже если она всплывет только в одном случае из тысяч то звонить таки стоить - примерно так думают банки. Потому звонят.



Вот сомневаюсь что суммы непотерь на возможных невозвратах от этих "тысячных" перекроют затраты на их поиск. Да и сомнительно что клиент будет сам давать контакты людей которые наговорят на него. Плюс такая оценка она всегда субьективна. Может отсеить как будущего неплательщика так и стабильно приносящего банку доход.

И разве все банки звонят? Моно, приват к примеру. Вот сомневаюсь что суммы непотерь на возможных невозвратах от этих "тысячных" перекроют затраты на их поиск. Да и сомнительно что клиент будет сам давать контакты людей которые наговорят на него. Плюс такая оценка она всегда субьективна. Может отсеить как будущего неплательщика так и стабильно приносящего банку доход.И разве все банки звонят? Моно, приват к примеру. Aps

Повідомлень: 3308 З нами з: 24.06.15 Подякував: 59 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 11:07 Спробував був оформити за рефкою всеКарту, а у Вайбер прийшла пропозиція лише на всеМожу. Що треба зробити, щоб усе ж оформити за рефкою саме дебетку, всеКарту тобто? Підтримка щось пручається... Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY Переходь на темний бік за карткою(кожному по 50 грн), обирай кредиткувід А-банку (кожному по 50 грн) абокард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек): kreuz Повідомлень: 2563 З нами з: 10.12.07 Подякував: 141 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 11:13 Aps обзвон лишь один из способов получить инфу о клиенте. Использовать его или нет - решает сам банк. И это как бы его право - звонить или нет. Кроме того это право, а не обязанность банка - выдать кредитку (или кредит). И нравится это клиенту или нет если банк таким правом пользуется, а клиент хочет кредитку - приходится подчиниться. Но с другой стороны клиенты тоже ведь не лыком шиты. Вон Vorlon "подсовывает" банкам "правильных" друзей и коллег. В общем тут обычное противостояние кто кого. Банк оценивает риски не возврата кредита и предпринимает свои действия, клиент оценивает риски не получения кредитки и подстраивает свои действия "под банк", принося ему те или иные доки ну и "подсовывая" правильных друзей обзвон лишь один из способов получить инфу о клиенте. Использовать его или нет - решает сам банк. И это как бы его право - звонить или нет. Кроме того это право, а не обязанность банка - выдать кредитку (или кредит). И нравится это клиенту или нет если банк таким правом пользуется, а клиент хочет кредитку - приходится подчиниться. Но с другой стороны клиенты тоже ведь не лыком шиты. Вон Vorlon "подсовывает" банкам "правильных" друзей и коллег. В общем тут обычное противостояние кто кого. Банк оценивает риски не возврата кредита и предпринимает свои действия, клиент оценивает риски не получения кредитки и подстраивает свои действия "под банк", принося ему те или иные доки ну и "подсовывая" правильных друзей 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 4973 З нами з: 20.03.15 Подякував: 87 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 11:15 Aps написав: Если есть кредиты, то есть и кредитная история. К чему все эти обзвоны если по ней все понятно что за клиент? Нет истории, но и нет явных противопоказаний давайте 1000. Можно считать эту сумму платой за привличения. Имхо все эти звонки это просто марнотратство для банка и ненужный напряг для клиента. Если есть кредиты, то есть и кредитная история. К чему все эти обзвоны если по ней все понятно что за клиент? Нет истории, но и нет явных противопоказаний давайте 1000. Можно считать эту сумму платой за привличения. Имхо все эти звонки это просто марнотратство для банка и ненужный напряг для клиента.

Это правила банка, не больше, не меньше. Плюс попадались клиенты, которые отказывались давать контактные телефоны, тем самым дальнейшее оформление карты было невозможно. Это правила банка, не больше, не меньше. Плюс попадались клиенты, которые отказывались давать контактные телефоны, тем самым дальнейшее оформление карты было невозможно. lloydbanksua

Повідомлень: 199 З нами з: 22.04.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2575257625772578 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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