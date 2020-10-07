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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:40
lloydbanksua написав:
В основном зависит, работаете ли вы официально или нет, есть ли кредиты/кредитки в других банках. На работу в любом случае будут звонить. Контактные лица обязательны (1 контактное лицо при оф.трудоустройстве, 2 при не оф.).
Если есть кредиты, то есть и кредитная история.
К чему все эти обзвоны если по ней все понятно что за клиент?
Нет истории, но и нет явных противопоказаний давайте 1000. Можно считать эту сумму платой за привличения.
Имхо все эти звонки это просто марнотратство для банка и ненужный напряг для клиента.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:51
Aps
Куре которая звонит бонус идет за клиента + набивают руку на общении.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:55
Aps понимаете - вы судите по себе - нормальному клиенту банка. Но есть и другие. Не очень нормальные. И это по кредитной истории можно и не увидеть (к примеру если человек пошел в разнос относительно недавно). Поэтому лишняя инфа не бывает лишней. В ходе разговора (с коллегами или родственниками) вполне может всплыть существенная инфа. И даже если она всплывет только в одном случае из тысяч то звонить таки стоить - примерно так думают банки. Потому звонят.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:57
Flamingo написав:ol_zy
раньше уже их через хаб оплачивали? Если да - пробуйте попизже. У Хаба периодически случаются затыки. Особенно во внерабочее время (тетя Маня шваброй кнопку задела и система подлегла
). Обычно в течении 1-2 дня фиксят.
не оплачивал, как раз хотел попробовать, подожду пару дней - мне не критично, потом гараячку буду теребить.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:19
Flamingo написав:
В ходе разговора (с коллегами или родственниками) вполне может всплыть существенная инфа.
Ага, Юнекс спрашивал в моём отделе кадров, не собираюсь ли я увольняться в ближайшее время?
P.S. Почти уверен, что прошёл тот скоринг только благодаря правильно выбранным коллегам и друзьям, которые найдут что сказать, а не будут молчать и мычать...
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Vorlon
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:31
Vorlon
"Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты!" - у Вас друзья и коллеги хорошие и вы, судя по всему, заемщик тоже хороший. А у потенциального неплательщика таких может и не оказаться
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:46
Flamingo написав:
В ходе разговора (с коллегами или родственниками) вполне может всплыть существенная инфа. И даже если она всплывет только в одном случае из тысяч то звонить таки стоить - примерно так думают банки. Потому звонят.
Вот сомневаюсь что суммы непотерь на возможных невозвратах от этих "тысячных" перекроют затраты на их поиск. Да и сомнительно что клиент будет сам давать контакты людей которые наговорят на него. Плюс такая оценка она всегда субьективна. Может отсеить как будущего неплательщика так и стабильно приносящего банку доход.
И разве все банки звонят? Моно, приват к примеру.
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Aps
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Додано: Чет 08 жов, 2020 11:07
Спробував був оформити за рефкою всеКарту, а у Вайбер прийшла пропозиція лише на всеМожу. Що треба зробити, щоб усе ж оформити за рефкою саме дебетку, всеКарту тобто? Підтримка щось пручається...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Чет 08 жов, 2020 11:13
Aps
обзвон лишь один из способов получить инфу о клиенте. Использовать его или нет - решает сам банк. И это как бы его право - звонить или нет. Кроме того это право, а не обязанность банка - выдать кредитку (или кредит). И нравится это клиенту или нет если банк таким правом пользуется, а клиент хочет кредитку - приходится подчиниться. Но с другой стороны клиенты тоже ведь не лыком шиты. Вон Vorlon "подсовывает" банкам "правильных" друзей и коллег. В общем тут обычное противостояние кто кого. Банк оценивает риски не возврата кредита и предпринимает свои действия, клиент оценивает риски не получения кредитки и подстраивает свои действия "под банк", принося ему те или иные доки ну и "подсовывая" правильных друзей
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Чет 08 жов, 2020 11:15
Aps написав:
Если есть кредиты, то есть и кредитная история. К чему все эти обзвоны если по ней все понятно что за клиент? Нет истории, но и нет явных противопоказаний давайте 1000. Можно считать эту сумму платой за привличения. Имхо все эти звонки это просто марнотратство для банка и ненужный напряг для клиента.
Это правила банка, не больше, не меньше. Плюс попадались клиенты, которые отказывались давать контактные телефоны, тем самым дальнейшее оформление карты было невозможно.
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