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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:37
Без спору банк вправе устанавливать правила оценки клиента.
Впрочем как и клиент вправе оценивать их уровень адекватности. )
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