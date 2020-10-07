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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2576257725782579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 801
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:37

Без спору банк вправе устанавливать правила оценки клиента.
Впрочем как и клиент вправе оценивать их уровень адекватности. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:25

Re: ПУМБ

А що там у всеМожу треба вимкнути, щоб посвинячити можна було хоч трошки? Абонка, СМС, страхування, що тут напарюють?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:28

Re: ПУМБ

Добрый день. По чьей то ссылке оформил заявку на Всеможу. Сегодня оформление. Подскажите пожалуйста как не попасть на развод от специалиста банка. Нужно ли после оформления делать какие то операции по карте?
Можно например пополнить счет для получения бонуса в 100грн?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:21

  kreuz написав:А що там у всеМожу треба вимкнути, щоб посвинячити можна було хоч трошки? Абонка, СМС, страхування, що тут напарюють?

Абонки и страховки нет, смс бесплатные, но будут приходить по транзакциям только от 1000грн.
lloydbanksua
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