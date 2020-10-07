Додано: Чет 08 жов, 2020 13:28

Добрый день. По чьей то ссылке оформил заявку на Всеможу. Сегодня оформление. Подскажите пожалуйста как не попасть на развод от специалиста банка. Нужно ли после оформления делать какие то операции по карте?

Можно например пополнить счет для получения бонуса в 100грн?

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.