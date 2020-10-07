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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2577257825792580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 801
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:24

  miltador написав:Ну ось і мені прийшла в Вайбер акція з кешбеком. Нічого для цього не робив, ВСЕкартка була на полиці.

Сегодня?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:25

Re: ПУМБ

Как думаете, будет какая-то комиссия вданном случае с ВСЕ-карты?
Подозреваю, что да ибо снятие будет p2p не через приложение ПУМБ.
Зображення
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:30

Slx, це ж Ахметбай...тільки все зі свого барського плеча і тільки з своєї Всекарти. :)
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:38

  Slx написав:Как думаете, будет какая-то комиссия вданном случае с ВСЕ-карты?
Подозреваю, что да ибо снятие будет p2p не через приложение ПУМБ.
Зображення

будит, 0.5%
вы лучше иЗи подвяжите в шаблон (через вэб-ИБ Пумбы), так будит нашару на тяни-толкае Пумбы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:43

Re: ПУМБ

Спасибо всем. Мало что, правда, понял кроме что 5 копеек снимут за подвязку, что не проблема.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:50

Re: ПУМБ

Slx написав:Спасибо всем. Мало что, правда, понял кроме что 5 копеек снимут за подвязку, что не проблема.
Пол копейки)
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:59

  Aps написав:
Slx написав:Спасибо всем. Мало что, правда, понял кроме что 5 копеек снимут за подвязку, что не проблема.
Пол копейки)

Та нее, именно при регистрации наврядли шо там будет списано, это ж блокировка, и её просто отменят.
Но вот после привязки если с дебетки начнут шото тянуть чужим р2р, то будет удержана комисс 0.5%. А если толкать с Пумбы, то комисс не будет.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2577257825792580
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