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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:24
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:25
Re: ПУМБ
Как думаете, будет какая-то комиссия вданном случае с ВСЕ-карты?
Подозреваю, что да ибо снятие будет p2p не через приложение ПУМБ.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:30
Slx, це ж Ахметбай...тільки все зі свого барського плеча і тільки з своєї Всекарти.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:38
будит, 0.5%
вы лучше иЗи подвяжите в шаблон (через вэб-ИБ Пумбы), так будит нашару на тяни-толкае Пумбы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:43
Re: ПУМБ
Спасибо всем. Мало что, правда, понял кроме что 5 копеек снимут за подвязку, что не проблема.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:50
Re: ПУМБ
Пол копейки)
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:59
Та нее, именно при регистрации наврядли шо там будет списано, это ж блокировка, и её просто отменят.
Но вот после привязки если с дебетки начнут шото тянуть чужим р2р, то будет удержана комисс 0.5%. А если толкать с Пумбы, то комисс не будет.
Пополнение дебетки полюбэ без комисс, но от чужого р2р возможно попадение на овер
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:12
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