ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:24
miltador написав:
Ну ось і мені прийшла в Вайбер акція з кешбеком. Нічого для цього не робив, ВСЕкартка була на полиці.
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Adast
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:25
Как думаете, будет какая-то комиссия вданном случае с ВСЕ-карты?
Подозреваю, что да ибо снятие будет p2p не через приложение ПУМБ.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:30
Slx
, це ж Ахметбай...тільки все зі свого барського плеча і тільки з своєї Всекарти.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:38
Slx написав:
Как думаете, будет какая-то комиссия вданном случае с ВСЕ-карты?
Подозреваю, что да ибо снятие будет p2p не через приложение ПУМБ.
будит, 0.5%
вы лучше иЗи подвяжите в шаблон (через вэб-ИБ Пумбы), так будит нашару на тяни-толкае Пумбы
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:43
Спасибо всем. Мало что, правда, понял кроме что 5 копеек снимут за подвязку, что не проблема.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:50
Slx написав:Спасибо всем. Мало что, правда, понял кроме что 5 копеек снимут за подвязку, что не проблема.
Пол копейки)
Aps
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:59
Aps написав: Slx написав:Спасибо всем. Мало что, правда, понял кроме что 5 копеек снимут за подвязку, что не проблема.
Пол копейки)
Та нее, именно при регистрации наврядли шо там будет списано, это ж блокировка, и её просто отменят.
Но вот после привязки если с дебетки начнут шото тянуть чужим р2р, то будет удержана комисс 0.5%. А если толкать с Пумбы, то комисс не будет.
Пополнение дебетки полюбэ без комисс, но от чужого р2р возможно попадение на овер
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:12
miltador написав:
Ну ось і мені прийшла в Вайбер акція з кешбеком. Нічого для цього не робив, ВСЕкартка була на полиці.
кредиток ПУМБовских у Вас нет?
cohan
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Додано: Чет 08 жов, 2020 22:52
Adast написав: miltador написав:
Ну ось і мені прийшла в Вайбер акція з кешбеком. Нічого для цього не робив, ВСЕкартка була на полиці.
Сегодня?
Так.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
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Додано: Чет 08 жов, 2020 22:53
cohan написав: miltador написав:
Ну ось і мені прийшла в Вайбер акція з кешбеком. Нічого для цього не робив, ВСЕкартка була на полиці.
кредиток ПУМБовских у Вас нет?
Немає. Тільки ВСЕкартка Бізнес Visa.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
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