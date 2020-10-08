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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2578257925802581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 801
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:45

Re: ПУМБ

  miltador написав:Немає.


Кешбека за вересень тех нема.
Пошутили братини?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:00

  Goodman написав:
  miltador написав:Немає.


Кешбека за вересень тех нема.
Пошутили братини?

Ше буде.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:10

  Goodman написав:Кешбека за вересень тех нема.

За вересень мені пропозиція не приходила навіть :(
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:23

Re: ПУМБ

  miltador написав:За вересень мені пропозиція не приходила навіть

Записуйся у чергу, ти не один.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:52

Re: ПУМБ

Кто знает как тут поменять фин. номер? Только в отделение чапать?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:53

  unknownurl написав:Кто знает как тут поменять фин. номер? Только в отделение чапать?

Да, только в отделении. Берите паспорт и ИНН.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:55

Пришел кешбек за сентябрь. Оказывается 3% чистыми! С вайбером сооотвествует полностью.Зображення
lloydbanksua
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