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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:45
miltador написав:
Немає.
Кешбека за вересень тех нема.
Пошутили братини?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:00
Goodman написав: miltador написав:
Немає.
Кешбека за вересень тех нема.
Пошутили братини?
Ше буде.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:10
Goodman написав:
Кешбека за вересень тех нема.
За вересень мені пропозиція не приходила навіть
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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miltador
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:23
miltador написав:
За вересень мені пропозиція не приходила навіть
Записуйся у чергу, ти не один.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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pepe
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:52
Кто знает как тут поменять фин. номер? Только в отделение чапать?
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unknownurl
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:53
unknownurl написав:
Кто знает как тут поменять фин. номер? Только в отделение чапать?
Да, только в отделении. Берите паспорт и ИНН.
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lloydbanksua
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