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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:21
lloydbanksua написав:
Пришел кешбек за сентябрь. Оказывается 3% чистыми! С вайбером
в барсіку смачні КБ % цього місяця по коко-шкам
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greenozon
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Додано: Суб 10 жов, 2020 08:56
greenozon написав:
в барсіку смачні КБ % цього місяця по коко-шкам
Барсом не пользуюсь, да и они акцент делают на оплату кредитными средствами, а я только своими оплачиваю.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:20
lloydbanksua написав: greenozon написав:
в барсіку смачні КБ % цього місяця по коко-шкам
Барсом не пользуюсь, да и они акцент делают на оплату кредитными средствами, а я только своими оплачиваю.
Я начал со своих, а теперь ради интереса перешёл на деньги рыжика.
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Ratatui
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Додано: Суб 10 жов, 2020 11:12
Ratatui написав: lloydbanksua написав: greenozon написав:
в барсіку смачні КБ % цього місяця по коко-шкам
Барсом не пользуюсь, да и они акцент делают на оплату кредитными средствами, а я только своими оплачиваю.
Я начал со своих, а теперь ради интереса перешёл на деньги рыжика.
Чи означає це, що пропозиція КБ, що надходить у Вібер, стосується усіх карт клієнта вказаної МПС? Тобто чи стосується вибір категорії КБ одразу клієнта, чи все ж можливо на всеКарті мати одну категорію (з 3-4 блюд), а на всеМожу іншу категорію (з інших 3-4 блюд)?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Суб 10 жов, 2020 11:16
Ratatui написав: lloydbanksua написав: greenozon написав:
в барсіку смачні КБ % цього місяця по коко-шкам
Барсом не пользуюсь, да и они акцент делают на оплату кредитными средствами, а я только своими оплачиваю.
Я начал со своих, а теперь ради интереса перешёл на деньги рыжика.
Нее, ну так есть же возможность до 60дн свои подержать ну хоть под 6% на Вільном, пока кредитные юзаешь.
Пумба всьоо чОтко малює в ИБ по задолженности -- не провтыкаешь
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 10 жов, 2020 11:27
lloydbanksua написав:
Барсом не пользуюсь, да и они акцент делают на оплату кредитными средствами, а я только своими оплачиваю.
У вас предубеждение против использования кредитных?
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Додано: Суб 10 жов, 2020 11:37
kreuz написав: lloydbanksua написав: kreuz написав:
А що там у всеМожу треба вимкнути, щоб посвинячити можна було хоч трошки? Абонка, СМС, страхування, що тут напарюють?
Абонки и страховки нет, смс бесплатные, но будут приходить по транзакциям только от 1000грн.
Дякую за вчасну інфу. Якраз оформлюємо. Просять 3 телефони: чоловіка чи дружини, когось із керівників по роботі та колегу чи друга. Страхування вроді не нав'язують. Але поки неясно, чи одобрять, чи дадуть ліміт...
Доречі, нікому з контактів не дзвонили, кредиту налили типу максимум 30к, клієнт хоч і знайомий ПУМБу, але сплячий вже кілька років, оф. працює, довідку не надавав, всеМожу у банкінгу світится як без страховки...
Існує якийсь строк для покупки задля реферальної винагороди? Протягом місяця там, чи до кінця календарного? Бо хочеться тепер запрошення до КБ діждати...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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