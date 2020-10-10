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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2580258125822583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 801
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 14:12

  Ratatui написав:
  lloydbanksua написав:
  greenozon написав: в барсіку смачні КБ % цього місяця по коко-шкам

Барсом не пользуюсь, да и они акцент делают на оплату кредитными средствами, а я только своими оплачиваю.


Я начал со своих, а теперь ради интереса перешёл на деньги рыжика.


Тоже всегда был против кредитных. А уже пару месяцев пользуюсь. 30 т кредитный лимит, 2х кратная сумма на ощаднике. Подключили кешбек : продукты, аптека, бензин. Карту к телефону жены привязал. Итого 2% в варусе, +3%кешбек +6% на ощадник. Как раз пополню родителям мобильные и интернет :). Ещё есть альфа со своими деньгами для остальных покупок +0,5 кешбека. Единственное надо карты переключать, но уже привыкли
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 14:23

  lloydbanksua написав:Нет необходимости.

Думаете у всех здесь есть острая необходимость? Я тоже 7 лет назад боялся кредитов - потом почитал форум, попустило и я поумнел в плане финансовой грамотности :lol:

P.S. Ещё сотрудники Дельты подсмеивались над моей боязнью :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 14:43

вчера точно в срок зашли 180грн. по кэшу - мэшу за сентябрь))
в этом мес. ещё активней стал пользоваться кредиткой ПУМБ.
Кредитку А - банка пока положил в сторону.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 14:52

  Vorlon написав: Думаете у всех здесь есть острая необходимость? Я тоже 7 лет назад боялся кредитов - потом почитал форум, попустило и я поумнел в плане финансовой грамотности P.S. Ещё сотрудники Дельты подсмеивались над моей боязнью

Дело не в боязни. Те категории, которые предлагает Барс/Идея за кредитные мне не особо интересны или редко пользуюсь, поэтому пользуюсь 2-3 картами, которые предлагают более актуальные категории для меня.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:58

  lloydbanksua написав:Те категории, которые предлагает Барс... за кредитные мне не особо интересны или редко пользуюсь,
по скунсу такое странно читать... категории как раз у него почти всегда разные и каждый месяц далеко не бесполезные, В прошлом месяце продукты и кафе, в этом аптеки и медицина - как вам удается подобными вещами редко пользоваться? Я хоть кредитку полгода - не давали, все таки на работающую супругу оформил. Поэтому разные карты есть с кэшбеком - и кредитки и дебетки. Многие стабильно на полке и достаются в лучшем случае раз в год. Но скунсовская КоКо ну никак не полочный вариант. С момента получения (в начале июня) на полке еще не была
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:06

Flamingo
Коллега видимо с идеальным здоровьем у себя и всех членов своей семьи. Завидую белой завистью :roll:
Vorlon
 
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