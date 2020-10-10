Додано: Суб 10 жов, 2020 14:43

вчера точно в срок зашли 180грн. по кэшу - мэшу за сентябрь))

в этом мес. ещё активней стал пользоваться кредиткой ПУМБ.

Кредитку А - банка пока положил в сторону.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.