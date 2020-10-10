greenozon написав: в барсіку смачні КБ % цього місяця по коко-шкам
Барсом не пользуюсь, да и они акцент делают на оплату кредитными средствами, а я только своими оплачиваю.
Я начал со своих, а теперь ради интереса перешёл на деньги рыжика.
Тоже всегда был против кредитных. А уже пару месяцев пользуюсь. 30 т кредитный лимит, 2х кратная сумма на ощаднике. Подключили кешбек : продукты, аптека, бензин. Карту к телефону жены привязал. Итого 2% в варусе, +3%кешбек +6% на ощадник. Как раз пополню родителям мобильные и интернет . Ещё есть альфа со своими деньгами для остальных покупок +0,5 кешбека. Единственное надо карты переключать, но уже привыкли
Vorlon написав: Думаете у всех здесь есть острая необходимость? Я тоже 7 лет назад боялся кредитов - потом почитал форум, попустило и я поумнел в плане финансовой грамотности P.S. Ещё сотрудники Дельты подсмеивались над моей боязнью
Дело не в боязни. Те категории, которые предлагает Барс/Идея за кредитные мне не особо интересны или редко пользуюсь, поэтому пользуюсь 2-3 картами, которые предлагают более актуальные категории для меня.
lloydbanksua написав:Те категории, которые предлагает Барс... за кредитные мне не особо интересны или редко пользуюсь,
по скунсу такое странно читать... категории как раз у него почти всегда разные и каждый месяц далеко не бесполезные, В прошлом месяце продукты и кафе, в этом аптеки и медицина - как вам удается подобными вещами редко пользоваться? Я хоть кредитку полгода - не давали, все таки на работающую супругу оформил. Поэтому разные карты есть с кэшбеком - и кредитки и дебетки. Многие стабильно на полке и достаются в лучшем случае раз в год. Но скунсовская КоКо ну никак не полочный вариант. С момента получения (в начале июня) на полке еще не была
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав: по скунсу такое странно читать... категории как раз у него почти всегда разные и каждый месяц далеко не бесполезные, В прошлом месяце продукты и кафе, в этом аптеки и медицина - как вам удается подобными вещами редко пользоваться? Я хоть кредитку полгода - не давали, все таки на работающую супругу оформил. Поэтому разные карты есть с кэшбеком - и кредитки и дебетки. Многие стабильно на полке и достаются в лучшем случае раз в год. Но скунсовская КоКо ну никак не полочный вариант. С момента получения (в начале июня) на полке еще не была
Продуктами постоянно пользуюсь моно т.к. есть каждый месяц, аптеки через месяц. По %%, если брать за свои средства, моно схож со скунсом или даже лучше. Сейчас моно заменил пумбом, категории теже. Для одежды/обуви есть спорт банк с 10% на постоянной основе и 5% на не спортивную одежду/обвуь в текущем месяце. Ну и Алла иногда подкидывает категории с хорошим %.